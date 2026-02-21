Sédhiou : 56 kg de chanvre indien saisis par la Brigade des stupéfiants

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Sédhiou, relevant de l’OCRTIS, a procédé ce samedi 21 février 2026, vers 4 heures du matin, à l’interpellation d’un individu impliqué dans un transport de drogue.

L’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant l’acheminement d’un convoi de chanvre indien à destination de la Guinée-Bissau. Selon les informations recueillies, la marchandise devait être convoyée à vélo par deux individus.

Grâce à un dispositif de surveillance mis en place dans le secteur de Koussi, les policiers ont réussi à intercepter l’un des suspects. Son acolyte, en revanche, a pris la fuite, abandonnant sur place son vélo chargé de trois sacs contenant 32 blocs de chanvre indien.

Le suspect arrêté transportait également plusieurs sacs en sisal ainsi qu’un sac à dos remplis de drogue. La marchandise saisie sur lui totalisait 24 kg, portant la quantité globale interceptée à 56 kg de chanvre indien, de la variété dite « verte ».

Lors de son audition, le mis en cause a reconnu son rôle de simple convoyeur agissant pour le compte d’un commanditaire. Il a déclaré que la drogue provenait du secteur et qu’il devait percevoir 60 000 FCFA pour assurer son acheminement à travers la frontière.

Placée en garde à vue, la personne interpellée fait l’objet d’une enquête en cours visant notamment à identifier son complice en fuite et les commanditaires du trafic.