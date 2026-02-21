Ouakam : Démantèlement d’un réseau majeur de fraude documentaire

La Division Nationale de lutte contre le Trafic de Migrants et pratiques assimilées (DNLT), rattachée à la Direction de la Police aux Frontières, a mené le 18 février 2026 une opération d’envergure baptisée « LIMA-SIERRA ». L’enquête, ouverte quelques jours plus tôt, visait l’un des réseaux de fraude documentaire les plus actifs de Dakar.

Grâce à l’exploitation de renseignements opérationnels, les enquêteurs ont localisé une officine clandestine installée dans un appartement à Ouakam, servant de base à la fabrication de faux documents destinés à faciliter des départs irréguliers vers l’étranger.

Lors du raid, les policiers ont surpris le principal suspect, surnommé « Le Savant », en pleine manipulation numérique d’une photographie destinée à la confection frauduleuse d’un sticker de visa. Quatre complices présents dans l’appartement ont été immédiatement interpellés.

Les investigations ont ensuite permis l’arrestation d’un cinquième individu, présenté comme un intermédiaire actif dans la distribution des documents falsifiés.

La perquisition a révélé un dispositif technique particulièrement élaboré. Les policiers ont saisi de nombreux passeports de plusieurs pays, dont le Sénégal et la France, ainsi que des stickers de visas pour le Canada, les États‑Unis et l’espace Schengen.

Le matériel retrouvé comprenait également des ordinateurs contenant des maquettes de documents officiels, des logiciels de retouche et de falsification, des imprimantes multifonctions, du papier fiduciaire, des plastifieuses, des feuilles en polycarbonate et même du matériel de couture utilisé pour reconstituer les passeports manipulés.

Les enquêteurs ont aussi découvert un appareil spécialisé permettant de tester la qualité des faux documents, ainsi que plusieurs cachets administratifs contrefaits et reproductions de tampons d’aéroports internationaux.

Les auditions ont mis en évidence une organisation hiérarchisée avec des prix fixes pour chaque service frauduleux : lavage de visa, confection de stickers, fabrication de cartes d’identité vierges ou encore manipulation de passeports diplomatiques.

Le chef du réseau facturait environ 50 000 FCFA par document à ses intermédiaires, lesquels revendaient ensuite les faux titres à des prix bien supérieurs, alimentant ainsi un système lucratif de fraude migratoire.

Les cinq mis en cause ont été déférés devant le Pool judiciaire pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants, fraude documentaire, usurpation d’identité et complicité.