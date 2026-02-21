Saisie de drogue sur l’axe Sindian – Bignona : Deux trafiquants arrêtés par la BRS

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Ziguinchor a mené, le 19 février 2026, une opération de sécurisation sur l’axe Sindian-Bignona, identifié comme un couloir de transit pour les stupéfiants.

Cette intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un réseau structuré de convoyage de drogue dans la région. Les agents ont alors mis en place un dispositif de surveillance et de contrôle ciblé.

Les enquêteurs ont intercepté deux suspects alors qu’ils transportaient six kilogrammes de chanvre indien. L’opération s’est déroulée sans incident majeur, permettant la saisie immédiate de la marchandise illicite et l’arrestation des convoyeurs présumés.

Les deux mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs et détention de chanvre indien aux fins de trafic. Placés en garde à vue, ils seront présentés devant le parquet compétent à l’issue de l’enquête.

Cette saisie s’inscrit dans le cadre du renforcement des opérations de lutte contre le trafic de drogue dans le sud du pays, où les autorités multiplient les actions de surveillance sur les axes stratégiques.