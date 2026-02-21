Démantèlement d’un réseau de faussaires à Grand Yoff : deux suspects arrêtés

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, le 20 février 2026, à l’arrestation de deux individus poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique ainsi que pour usurpation de fonction.

L’affaire a été déclenchée à la suite d’une plainte déposée par le directeur d’un établissement privé de la commune. Celui-ci avait été alerté par des services consulaires d’une représentation diplomatique en charge de dossiers de mobilité vers la France, après la détection d’un bulletin scolaire falsifié.

Le document incriminé, présenté dans le cadre d’une procédure de pré-inscription, comportait plusieurs incohérences malgré la présence de cachets et d’une signature imités. Entendu par les enquêteurs, l’élève concerné a reconnu avoir acheté ce faux bulletin pour 15 000 FCFA auprès d’un enseignant, dans le but de contourner les procédures de vérification.

Les investigations techniques ont conduit les policiers jusqu’au principal suspect, interpellé en flagrant délit alors qu’il s’apprêtait à remettre d’autres documents contrefaits. Face aux enquêteurs, il a admis avoir produit de nombreux actes administratifs destinés à faciliter des transferts scolaires ou à constituer des dossiers de demande de visa.

La perquisition menée à son domicile a permis la saisie de plusieurs éléments attestant de l’ampleur de l’activité frauduleuse : cachets d’établissements scolaires, clés USB contenant des modèles modifiés de documents officiels, bulletins scolaires préremplis, attestations administratives ainsi que du matériel informatique et d’impression.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue et devraient être présentés prochainement au parquet compétent.