Plainte contre lui…Mollah Morgun répond à Seydina Oumar Touré

Mamadou Niass, alias Mollah Morgun, n’a pas tardé à répliquer. Après l’annonce de Seydina Oumar Touré, qui compte déposer une plainte contre sa personne, le sénégalais qui réside actuellement au Canada a répondu à l’ancien capitaine de la gendarmerie.

«Je réitère mes propos, persiste et signe que vous avez joué un rôle salace, indigne et complice dans l’affaire Sweet beauty en trahissant votre serment. Seydina Oumar Touré Tu n’auras jamais la conscience tranquille jusqu’à la fin de ta vie», a-t-il réagi sur ses plateformes numériques, des propos repris par Seneweb.

«Vous pouvez aussi venir ici au Canada Montréal porter plainte», a-t-il enchaîné, donnant rendez-vous pour un «live d’enfer feu et flammes pleines de révélations» ce soir.