Intercepté à Nioro…Zale Mbaye transféré à la BR de Keur Massar

Le commerçant Saliou Mbaye, alias Zale, est arrivé ce samedi dans les locaux de la Brigade de recherches de la compagnie de Keur Massar, selon des sources de Seneweb.

Après son interpellation hier soir au quartier Nouroulaye par les gendarmes de la brigade territoriale de Nioro, sous le commandement de l’adjudant-chef Souleymane Thior, le Tiktokeur a passé la nuit en détention après avis du procureur Abasse Yaya Wane, chef du parquet de Kaolack.

C’est ce samedi matin que les éléments de la BR de Keur Massar se sont rendus dans le Saloum pour embarquer Zale Mbaye à Dakar.

Pour rappel, après l’éclatement de l’affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et consorts, le commerçant Zale aurait quitté Dakar pour se réfugier dans ce département de la région de Kaolack, en attendant un moment favorable pour passer en territoire gambien.

Avec Seneweb