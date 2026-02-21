Seydina Oumar Touré annonce une plainte contre Mollah Morgun

Seydina Oumar Touré, le Directeur général de l’Agence de l’Assistance à la sécurité de proximité (Asp) et ex capitaine de la Gendarmerie, ne veut pas en rester là. Il compte poursuivre en justice Mamadou NIASS, dit Mollah Morgun, qui a récemment tenu des propos à son encontre, dans l’affaire « Sweet Beauty ».

«J’ai appris ce matin avec beaucoup de regret les déclarations récentes portant gravement atteinte à mon honneur, de monsieur Mamadou NIASS, connu sous le nom de Mollah Morgun, sénégalais résidant au Canada. Par l’entremise de mon avocat, maître Moussa SARR, j’ai décidé de déposer une plainte devant le Procureur du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar dès lundi pour diffamation et injure publique», a-t-il annoncé dans des propos repris par Seneweb.

Mollah Morgun a fait état d’une certaine implication de M. Touré dans le dossier Sonko – Adji Sarr. Selon lui, l’ex capitaine de la Gendarmerie aurait même appelé Ousmane Sonko, à l’époque, afin qu’il retire sa publication dans laquelle il déclarait n’être jamais allé au salon «Sweet beauty». L’ex-gendarme aurait, selon Mollah, transféré au leader de Pastef, des photos que lui aurait fait parvenir le procureur d’alors.