Macky en tournée dans le Sine Saloum : El Hadj Malick Gueye remobilise ses troupes…

Le Président de la République Macky Sall renoue avec les grandes foules. Le chef de l’État est attendu, ce samedi, dans la région du Sine Saloum naturel (Fatick, Kaolack et Kaffrine). A Kaolack, déjà, les responsables politiques de la mouvance présidentielle affûtent, déjà, les armes pour un accueil chaleureux. Et c’est depuis ses exploitations agricoles de Lat Mingué que l’ancien député libéral, aujourd’hui, dans le « Macky », El Hadji Malick Gueye, a invité ses partisans et autres sympathisants à sonner la grande mobilisation pour accueillir l’hôte du jour.

« Nous remercions et félicitations le Président de la République Macky Sall de bien vouloir consacrer sa première tournée à la région du Sine Saloum naturel. Cela dit long sur son amour, son attachement à cette terre qui l’a vu naître. Que tous les membres de notre mouvement sortent pour l’accueillir chaleureusement. Moi qui vous parle je suis en train de matérialiser sa vision économique par ce que depuis des mois, je suis là, dans mes champs pour s’adonner à l’agriculture », a laissé entendre, au téléphone, le leader de « And Suxaali Sine Saloum And aK Sénégal ».

Pour le célèbre fils de Lat Mingué, les pluies diluviennes sont une volonté divine : « Les pluies torrentielles ne sont pas un mal. Nous souhaitons une bonne pluviométrie et Dieu merci. Cependant, nous compatissons aux sinistrés de la furie des eaux. Sur ce, nous saluons le soutien du gouvernement du Président Macky. Nous remercions aussi son ministre de l’agriculture qui a très tôt mis les semences de qualité et intrants pour une belle moisson ».