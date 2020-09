420 millions FCfa d’impayés…Eiffage bloques les compteurs de Dakar Dem Dikk

Dakar Dem Dikk est dans la tourmente. La société de transport public sénégalais connait d’énormes difficultés financières. Ce, qui a poussé les banques à bloquer ses comptes.

Selon les informations de nos confrères d’Emedia, les banques de la place ont été saisie aux fins de bloquer les comptes de l’opérateur de transport public, suite à des créances impayées de l’ordre de 420 000 000 FCFA. Un montant dû à la société Eiffage Sénégal, qui a déclenché une saisie conservatoire des créances, qui est une mesure permettant à un prétendu créancier (ici Eiffage) de saisir, afin de les rendre indisponibles, les créances dont son débiteur (Dakar Dem Dikk) est titulaire.

« C’est une mesure qui permet d’éviter que le débiteur organise son insolvabilité, selon un expert, juriste de banque. La procédure se passe ainsi : quand vous devez de l’argent à quelqu’un, il fait une requête au tribunal et si la créance est exigible, le juge lui donne l’autorisation de bloquer les comptes du débiteur pour éviter que le débiteur déplace l’argent, organise son insolvabilité, etc. Maintenant, si la requête est approuvée, le juge donne l’autorisation de saisie et les banques bloquent les comptes du débiteur. Le créancier peut aussi faire bloquer les biens. Ensuite, s’il n’y a pas d’opposition, il transforme la saisie conservatoire en saisie attribution. Et, sur un délai de 15 jours, s’il n’y a ni opposition ni appel, il peut enfin se rendre dans les banques où le débiteur détient des avoirs pour se faire payer le montant équivalent à sa créance ».