Macky envoie des émissaires…Mimi ferme la porte : La guerre totale

Ça chauffe entre Mimi Touré et son patron, Macky Sall. Après la « trahison » de l’Assemblée nationale et la colère de Mimi Touré, des responsables autoproclamés « émissaires du Président » s’étaient rendus chez la tête de liste de Benno Bokk Yaakaar, lors des Législatives pour lui proposer le poste de présidente du HCCT. Après un refus catégorique de cette dernière, le Président Macky Sall a pris lui-même le dossier en main en impliquant des personnalités proches de Mimi Touré. Des amis et des « parents » politiques ont été mis à contribution pour essayer de convaincre Mimi. Mais cette dernière ne veut entendre parler ni de Macky ni de l’APR encore moins de Benno…C’est la guerre totale !

Cela risque d’être comme « Highlander », entre les deux. Tant la situation est plus au bord de la rupture. C’est pourquoi entre Macky Sall et Mimi Touré, un seul survivra et sera l’immortel, c’est-à dire celui qui est désigné comme étant Highlander. Ce qui veut dire qu’entre les deux, l’un va perdre sa tête qui va être décapitée. Macky Sall et Mimi Touré sont véritablement en guerre.

Mimi Touré ne va jamais pardonner au Président de la République Macky Sall, ce qu’elle ressent comme étant une énième trahison vis-à-vis de sa personne. Mimi Touré se sent trahie par le Président de la République Macky Sall qui a dû recourir à sa personne pour faire face à la montée en puissance de l’opposition lors des dernières élections législatives, en conduisant la liste de Benno Bokk Yaakaar.

Elle a été vraiment humiliée, car tout le monde s’attendait à son élection à la tête de l’Assemblée nationale, après la victoire de Benno Bokk Yaakaar aux élections législatives. Seulement Macky Sall, ainsi que des membres de la famille présidentielle avec à la tête, son épouse Marième Faye et les faucons du Palais, en ont décidé autrement. C’est un illustre inconnu de la scène politique nationale parce que, ayant des liens de parenté avec l’épouse du Président de la République Macky Sall, qui a été choisi et élu Président de l’Assemblée nationale.

Qui au Sénégal, connaissait Amadou Mame Diop, le nouveau Président de l’Assemblée nationale ? Amadou Mame Diop n’était personne. Sinon, c’est lui qui dès le début, aurait été choisi pour être la tête de liste de Benno Bokk Yaakaar, et non Mimi Touré en direction de ces dernières élections législatives. Macky Sall s’est rendu compte de sa bourde après la désapprobation totale de l’ensemble des Sénégalais qui s’attendaient à voir Mimi Touré au perchoir.

Cette dernière se sentant humiliée est maintenant dans les dispositions de se mettre en opposition contre la dynastie Sall-Faye. Mimi Touré a choisi de se démarquer désormais du pouvoir. Une situation qui se pose et qui est pleine de dangers pour le régime du Président Macky Sall. Mimi Touré dans l’opposition, c’est toute la République qui en tremble. La preuve, les tentatives du Président de la République Macky Sall pour qu’elle n’entre pas dans la dissidence contre la mouvance présidentielle.

Pour l’instant, toutes les tentatives du Président de la République en direction de Mimi Touré sont vouées à l’échec. L’homme du Palais a même fait jouer la carte de parents et amis de Mimi Touré pour que cette dernière change de décision et revienne dans son giron. Le président a mis en route de hautes personnalités pour régler le différend. Mais ces derniers n’ont pu convaincre Mimi Touré. D’ailleurs l’ex présidente du CESE, humiliée avec Idy et cette fois-ci à l’Assemblée a décidé d’entrer en guerre contre Macky Sall…

Mimi Touré n’est pas dans cette disposition, car elle ne veut plus entendre du Président de la République. Aminata Touré est plus dans des dispositions de tourner la page Macky Sall et de s’orienter vers d’autres perspectives. Actuellement Aminata Touré est dans sa logique de mener désormais la guerre contre le régime du Président de la République Macky Sall. Sa conférence de presse du dimanche marquera la fin de son compagnonnage avec Benno dans l’enceinte de l’hémicycle. Ce qui fera perdre à Macky une voix. Et Benno perd la majorité.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn