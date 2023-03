Macky et le 3ème mandat et Sonko et le viol…deux candidats qui menacent le Sénégal

La présidentielle est devenue le principal sujet de discussion au Sénégal. A une année de la présidentielle, le spectre de la violence plane sur cette élection. Des acteurs politiques et des membres de la société civile craignent que cette élection fixée au dimanche 25 février 2024 ne plonge le Sénégal dans une crise. Les candidatures du président Macky Sall et Ousmane Sonko sont les principales causes de ce problème. Pour éviter que le scénario apocalyptique prédit ne se produise, le patron de la méga coalition Benno Bokk Yakaar et le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) doivent être exclus de la présidentielle.

La présidentielle de 2024 sera très mouvementée. A une année de ce rendez-vous, on enregistre une quinzaine de candidatures déjà déclarées. Parmi ces candidats au fauteuil présidentiel, deux sont devenus un véritable problème pour la stabilité du Sénégal. Le président Macky Sall est de plus en plus poussé vers un troisième mandat. Les membres de Benno Bokk Yakaar activent tous leurs leviers pour faire passer la candidature contestée du chef de l’Etat. Dans les rangs de la mouvance présidentielle c’est le branle-bas de combat…

Mais la candidature de Macky pose un véritable problème. L’opposition s’accroche à l’article 27 de la Constitution pour invalider la candidature du chef de l’Etat. Mais pour Benno, l’article 27 parle de mandat de cinq (5). Par conséquent, le locataire du Palais peut prétendre à un autre mandat selon eux. Ce jeu de dupe entre pouvoir et opposition menace la stabilité du pays. Une frange de l’opposition conduite par Ousmane Sonko est prête à brûler le pays pour empêcher que Macky Sall soit sur la ligne de départ en 2024.

Mais la candidature du leader de Pastef est devenue incertaine. Ousmane Sonko est sous le coup de deux procédures judiciaires. Mame Mbaye Niang le poursuit pour diffamation dans l’affaire Prodac. Et l’affaire de viol dans le dossier Sweet Beauté n’est toujours pas encore vidée. Ces dossiers sont un véritable danger pour le maire de Ziguinchor. Une seule condamnation, et il sera exclu d’office de la présidentielle. Une chose que ses partisans tentent d’arrêter. A chaque fois que leur leader est convoqué, les patriotes font barrage pour que Sonko ne soit pas condamné.

Plus grave, les membres de Pastef sont unanimes : Sonko sera candidat par la force. Et selon eux, c’est Macky Sall qui ne sera pas candidat. Avec les arrestations de plus de 55 patriotes, ce parti de l’opposition est prêt à rééditer le coup de mars 2021. Depuis leur grande manifestation à Keur Massar, les camarades de Ousmane Sonko se préparent à la révolte. C’est ce discours violent et le radicalisme des patriotes qui poussent les sénégalais à s’inquiéter sur l’issue de ces élections. Alors il devient impératif de bloquer le mal avant que l’irréparable ne se produise.

Pour sortir de la crise qui plane sur le Sénégal, Ousmane Sonko et Macky Sall doivent être éjectés de la course présidentielle. Benno ne laissera pas le patriote en chef candidater. Les membres de l’opposition font tout donner pour éviter que le locataire du Palais ne tente le mandat moralement inacceptable. Macky doit accepter qu’il est à son dernier mandat. Et la bande de copains qui fait face à la justice doit accepter le verdict qu’il leur sera infligé. Il n’y a que comme ça que le pays sera préservé de ce qui le guette. Deux leaders politiques ne doivent pas ouvrir les portes de l’enfer sur 17 millions de sénégalais.

La balle est désormais dans le camp de l’opposition et du pouvoir. Ils ont la possibilité d’éviter que le chaos ne s’installe au Sénégal. Les deux candidatures qui posent problème ne doivent pas faire partie du départ. L’amour du pouvoir ne doit pas aveugler Ousmane Sonko. En cas de condamnation, il devra se plier à la volonté de la justice. Macky Sall, aussi, doit perpétuer le legs de ses prédécesseurs. Ce parce que des candidats comme Bougane Guèye Dany, Khalifa Sall, Abdourahmane Diouf, Thierno Alassane Sall ou Déthié Fall ont les mêmes aptitudes que Sonko pour prétendre au trône.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru