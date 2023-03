Voici le gros deal au Palais qui exclut Idy…Wade à la manœuvre

C’est l’heure des grands arrangements entre grands dealers politiques. Et dans ces manœuvres, la raison du plus fort s’impose. Et Idrissa Seck l’apprendra à ses dépens avec cette alliance politique qui est en train de se tisser sur le linceul de sa mort politique. Et à la manœuvre, se trouve un certain Wade qu’il avait traité d’ancien spermatozoïde. Le pape du Sopi, dont la force politique peut être le faiseur de Président en 2024, a déjoué la prédiction d’Idrissa Seck qui faisait de lui, un futur cadavre. Wade a fait monter les enchères et Macky Sall a succombé à la tentation…

A force de vouloir se montrer trop rusé, Idrissa Seck va être le grand perdant des retrouvailles entre Me Abdoulaye Wade et Macky Sall. Idrissa Seck a voulu jouer avec le feu, et il est train de se brûler. Le leader de Rewmi, sans pour l’instant claquer la porte et quitter la mouvance présidentielle, à travers plusieurs signes, démontre cependant qu’il ne va pas soutenir la candidature à un troisième mandat de Macky Sall…

Au même moment, cela manœuvre très ferme pour des retrouvailles entre Me Abdoulaye Wade et son successeur au Palais de la République Macky Sall. C’est Idrissa Seck qui est en train de baliser la voie pour ses retrouvailles, car jamais le Parti démocratique sénégalais (PDS) n’accepterait de sceller un pacte avec Macky Sall, alors que se trouve à ses côtés, Idrissa Seck.

Et, le deal du Palais entre Macky Sall, Abdoulaye Wade et son fils Karim est en train de se préciser de ce fait. D’autant que les Wade ont posé comme condition pour toutes retrouvailles, qu’Idrissa Seck soit écarté de tout partage politique. A présent, Idrissa Seck est sur le qui-vive en posant les actes d’une rupture avec le Président de la République Macky Sall. Ce dernier a d’ailleurs accepté le retour de Karim Wade au Sénégal et sa participation à la présidentielle de 2024.

On arrive ainsi à une redistribution des cartes. Le deal entre Macky Sall et les Wade, c’est que celui qui arrive en premier est soutenu par l’autre au second tour. Et Macky Sall est assuré de passer le 1er tour. Il gouvernera alors avec Karim Wade qui pourrait être son futur PM et dauphin. Un pari qui ne peut qu’être gagnant compte tenu du poids politique du PDS qui reste toujours cet épouvantail sur la scène politique nationale.

Et du côté de ce parti, on pense déjà la logistique qui sera nécessaire pour la campagne à la présidentielle de 2024. Les derniers arrivages de voitures 4×4 et 8×8 rutilantes de Karim Wade au port de Dakar se sont faits avec l’accord du deal. Certaines informations renseignent que lorsqu’Idrissa Seck a été mis au parfum de ce deal par ses sources, il s’est rebellé. On affirme même que ses déclarations de Thiès et lors du séminaire de Rewmi sont des avertissements à Macky Sall et à Me Abdoulaye Wade. Seulement, il beau se rebeller, mais Idy ne pèse pas lourd devant Wade. Wade a 27 députés à l’Assemblée et a eu plus de 500.000 voix aux législatives.

Macky a choisi l’assurance avec Wade et attend patiemment qu’Idrissa Seck parte de lui-même. Mais il s’en ira en laissant des plumes. Plusieurs responsables de Rewmi resteront avec Macky Sall. Ils pensent que leur parti ne pourra pas peser lourd lors de l’élection présidentielle de 2024, s’il y va seul. Pour eux donc, mieux vaut rester avec Macky Sall que de rompre avec lui. A coup sûr, Idrissa Seck demeure le plus grand perdant de la situation. Et, il ne doit que s’en prendre à lui-même.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn