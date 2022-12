Macky hors du complot…Mamour Diallo endosse toute la responsabilité

L’affaire Sweet beauty continue de cristalliser les attentions. Ce dossier n’a toujours pas livré tous ses secrets. Mais les partisans du leader du parti des patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) continuent de tenter de démontrer le complot dont Ousmane Sonko serait victime. Le Président Macky Sall était vu comme le principal instigateur de ce complot. Mais les derniers développements ont innocenté le chef de l’Etat. Et ils mettent en cause un autre membre de la mouvance présidentielle. L’homme est devenu le principal suspect dans ce complot présumé…

C’est parti pour un autre round dans l’affaire de viol qui oppose Ousmane Sonko et Adji Sarr. Après les quatorze morts et les rendez-vous chez le doyen des juges, un autre épisode est ouvert avec les audios versés dans le dossier. Ces éléments, que le marabout a obtenu de manière illégale, donnent une autre tournure. La plaignante a reconnu sa voix dans ces enregistrements. Enregistrements qui démontrent clairement que des personnes ont profité de l’erreur d’Ousmane Sonko pour monter une machination contre lui.

Depuis le début de cette affaire, Ousmane Sonko et ses partisans ont toujours cherché le moyen de relier directement Macky Sall au complot. Malheureusement, pour le maire Ziguinchor il n’a toujours pas encore trouvé la petite once de preuve qui incrimine Macky dans cette affaire de « fesse », comme le définit le cinématographe Moussa Sene Absa. Mieux, le chef de l’Etat, Macky Sall, a été disculpé par un fils de Baye Niasse. Le marabout de Adji Sarr a confié, face aux caméras, que « sa talibé » n’a jamais cité le nom du chef de l’Etat dans leurs conversations qu’il a enregistrées et remises au juge.

Pastef qui a échoué à incriminer Macky, a une nouvelle cible. MC Niasse a lâché le nom de Mamour Diallo. Une nouvelle preuve qui place l’ancien directeur des impôts et domaine au cœur de la tempête. Tous les éléments de cette affaire incriminent Mamour Diallo. Son nom revient à chaque fois que l’on évoque cette affaire de viol. Et les éléments sonores partagés sur les réseaux sociaux enfoncent l’actuel directeur général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS). Mamour Diallo est dans le creux de la vague.

Les écoutes téléphoniques prouvent que lui et Sidy Ahmed Mbaye, celui qui servait de « chauffeur » à Adji Sarr, se sont parlés au téléphone au moins trois fois entre le 29 janvier et le 2 février 2021. Le docteur Alfousseyni Gaye, lors de son audition chez le doyen des juges, avait déclaré avoir reçu des « appels persistants de Maître So et de Mamour Diallo ». Et tous leurs appels tournaient autour du fait de savoir s’il avait dressé un certificat médical et quel en était le contenu.

Tous ces éléments placent Mamour Diallo au cœur du « complot ». Tous les éléments le désignent comme l’homme qui a profité des pulsions de Sonko pour solder ses comptes avec lui. Mais cette affaire fait de lui un élément à risque dans le camp de Macky Sall. La nomination expresse de Mamour Diallo à la tête de l’ONAS et son selfie avec le Président Macky, laissent sous-entendre que le locataire du Palais cautionne l’acte posé par son homme. Une très mauvaise publicité à quelques mois de la présidentielle de 2024.

Quoi qu’il en soit, Pastef tient son coupable. Mamour Diallo risque d’être emporté par cette affaire. Son implication ne fait plus l’ombre d’un doute. Mais le directeur général de l’ONAS semble être protégé par une main invisible. Il n’accorde aucun crédit à ses révélations. L’homme se pavane tranquillement sans être inquiété. Ce qui risque de retomber sur la tête du chef de l’Etat.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru