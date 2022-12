Farba Ngom veut le chaos au Sénégal…imposer Macky par la force

Farba Ngom, le député maire des Agnams et grand responsable du parti au pouvoir, estampillé « griot du président » vient de lancer un défi aux 17 millions de Sénégalais. Il veut imposer Macky Sall comme Président de la République malgré la clameur populaire sur le troisième mandat. « Macky Sall sera notre candidat, qu’il le veuille ou non » a déclaré le député de Matam en direction de la présidentielle de 2024. N’est-ce pas ce même Farba Ngom qui disait que sa carrière politique était liée à celle de Macky Sall ?

« Je suis dans la politique depuis 2008 avec le Président Macky Sall. Je suis né dans le Matam, je n’ai pas fait de grandes études et pourtant, je suis devenu maire et Honorable député grâce à mon ami, frère et compagnon Macky Sall. Je ne remercierai jamais assez cet homme qui a toujours été là. Je le dis ici et je le signe, Macky Sall sera mon dernier patron politique. Quand il aura terminé de pratiquer la politique, je m’arrêterai moi aussi. » disait Farba Ngom en février 2018…

Seulement, de qui se moque Farba Ngom ? L’individu est intarissable. Farba Ngom est un homme qui traîne en son sein tout ce que l’actuel régime du Président de la République Macky Sall charrie de laid et de pourri. Sorti de nulle part, Farba Ngom est à la tête d’une fortune immense. Il insulte tous les Sénégalais. Ça reste toujours dans la mémoire des Sénégalais, il n’y a guère longtemps, voilà que celui qui s’auto proclame honteusement « griot de Macky Sall » s’est retrouvé dans un des plus grands scandales financiers depuis que le Sénégal est indépendant.

Farba Ngom, en grand ignorant des textes de ce pays, a osé crier sous tous les toits qu’il a été victime à son domicile d’un vol de près d’un milliard FCFA. Alors que toutes les personnes sensées, savent qu’un tel montant ne peut être gardé à son domicile, à moins que cela ne relève d’argent illicite. Seulement bravo, Fara Ngom, son nom va figurer dans le record dans ce genre de faits insolites au Sénégal ! Farba Ngom surgi de nulle part, il n’est qu’un « griot du Président de la République qui pourtant se croit permis à tout.

Farba Ngom se permet même d’imposer au Président de la République qu’il sera le candidat du pouvoir à l’élection présidentielle de 2024. Il ne veut laisser aucun choix à Macky Sall. En déclarant qu’il (Macky Sall) le veuille ou non, il, sera candidat à l’élection présidentielle de 2024. Osons le dire, Farba Ngom se croit investi de tous les pouvoirs au Sénégal.

Il n’y a qu’à voir à l’Assemblée nationale, il n’est ni le Président ni à la tête du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakar, mais c’est Farba Ngom qui se permet de dicter ses règles. Les députés au sein de la mouvance présidentielle, dans l’esprit de cet écervelé, lui doivent acte d’allégeance. En quoi, Farba Ngom peut-il se permettre de déclarer que le Président de la République Macky Sall doit être candidat en 2024 même au forceps ?

Le jeu est clair. Farba Ngom a la trouille au ventre en ce moment. Il a si peur de voir Macky raccrocher car ce sera aussi la fin de sa carrière, et il lui faudra rendre compte. Farba Ngom s’est rendu subitement à la tête d’une fortune dont il devra rendre compte de sa licité. Voilà pourquoi, il a peur que le départ de Macky Sall en 2024 ne le laisse à la merci des opposants, si toutefois ces derniers vont accéder au pouvoir. Il n’a qu’une seule issue, c’est d’imposer par la force la candidature de Macky Sall en 2024, quitte à ce que le chaos s’installe dans le Sénégal.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn