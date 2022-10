Macky insiste sur la relance de l’économie touristique

Lors du conseil des ministres, le Chef de l’État, Macky Sall,a insisté sur la priorité qu’il accorde au développement de ce secteur économique et social majeur de la vie nationale. Ainsi, après avoir rappelé « les importants efforts financiers consentis par le Gouvernement pour accompagner les opérateurs nationaux du secteur, dans le cadre du programme de résilience économique et social (PRES), Macky Sall, dans une dynamique de relance, a demandé au ministre du Tourisme d’engager avec les professionnels du secteur et les autres parties prenantes, des concertations en vue : du développement des zones touristiques émergentes (Pointe sarène, Mbodiène, Joal Finio, îles du Saloum et de la basse Casamance, etc.) (i) ; de la redynamisation du crédit hôtelier et de l’emploi au niveau des établissements et sites touristiques (ii) dans le respect du pacte de stabilité social signé.»

Le Président de la République a, à l’occasion du conseil des ministres du mercredi 19 octobre, rappelé « l’attention particulière à accorder à la préservation des plages et au cadre de vie des localités touristiques ».

Dans le même sillage, le Président Sall a instruit le Premier Ministre de procéder au lancement de la saison touristique 2022- 2023 après la tenue d’un Conseil interministériel prochain sur le secteur.