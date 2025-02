Macky «intouchable»…le régime frappe au coeur de la dynastie Faye-Sall

Au Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), on ne badine pas avec la question de la reddition des comptes. Les partisans de Ousmane Sonko veulent envoyer en prison Macky Sall et tous ses partisans qui auraient des choses à se reprocher dans leur gestion. L’ancien président de la République est devenu un «intouchable» depuis qu’il a quitté le Sénégal. Mais le régime ne le lâche pas. Il a pris pour cible la dynastie Faye-Sall.

L’information a fait le tour des médias, ce lundi. Si on en croit le journal L’Observateur, l’affaire des 125 milliards FCFA prend une nouvelle tournure. L’homme d’affaires Mamadou Racine Sy et Amadou Sall, fils de l’ancien chef de l’État, seraient désormais visés par le Pool judiciaire financier (PJF). Une enquête aux ramifications explosives, sur fond d’escroquerie et de blanchiment de capitaux. Cette dernière nouveauté risque d’ébranler le paysage politico-judiciaire d’autant plus que ma traque des présumés voleurs de la République bat son plein.

Pour l’instant, Amadou Sall n’a pas encore été convoqué pour les besoins de l’enquête, la ratification prochaine des accords d’entraide judiciaire entre le Sénégal et le Maroc, déjà adoptés en Conseil des ministres, et prévue pour le 10 mars, soulève des interrogations. Cette annonce a été faite en grande pompe par le Président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, à la fin de l’exercice des questions d’actualité auquel était soumis le Premier ministre, Ousmane Sonko. Bien que cet accord ait une portée générale, certains y voient un possible ciblage de la famille de l’ancien Président de la République ainsi que d’autres dignitaires établis dans le Royaume chérifien.

Pour beaucoup d’observateurs de la scène politique, c’est Macky Sall qui est visé par l’affaire Amadou Sall. Depuis qu’il a précipitamment quitté le pays, l’ancien président est devenu un intouchable. Malgré les accusations qui pèsent sur lui et les sollicitudes de Patriotes de le voir en prison, le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye à la présidence mène tranquillement ses activités. Il navigue entre le Maroc et d’autres pays de l’Occident. Même après la publication du rapport de la Cour des comptes, Macky ne sent pas un danger quelconque venir vers lui.

Pendant ce temps, c’est son entourage qui se fait «décimer». Ces plus proches lieutenants sont traqués et envoyés en prison. Lat Diop et Samuel Sarr ne diront pas le contraire. Ils ont maille avec la justice depuis plusieurs mois. Les demandes de liberté provisoire qu’ils ont introduites ont toutes été systématiquement rejetées. Pendant ce temps, d’autres dignitaires de l’ancien régime sont sur le point de les rejoindre. Même le griot de l’ancien président n’est pas épargné par cette traque. Farba Ngom est au cœur d’un tourbillon judiciaire qui risque de lui ouvrir les portes de la prison.

Convoqué, jeudi 13 février dans le cadre de la procédure de blanchiment présumé de capitaux portant sur un montant estimé à 125 milliards de francs CFA, Farba Ngom est sorti libre de ce premier face-à-face avec les juges d’instruction financiers. Face à la presse, ses avocats dont Me Doudou Ndoye et Me Baboucar Cissé ont annoncé qu’une nouvelle comparution devant les juges d’instruction est fixée dans quinze jours. Autrement dit, le 27 février prochain. Mais ce fidèle défenseur de Macky risque une inculpation après sa rencontre avec le juge.

Et ce qui est sûr, d’autres proches de Macky Sall sont en danger. Si ce régime suit les patriotes, la dynastie Faye-Sall sera complètement décimée. Beaucoup de membres de l’ancienne famille présidentielle ne sont pas exempts de toute reproche. Certains sont même épinglés par des rapports. Alors si le nouveau régime creuse, ce sera une catastrophe dans le «Macky». Et l’ancien président ne peut s’en prendre qu’à lui. En pactisant avec le diable, il a livré ses hommes sur un plateau d’argent.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn