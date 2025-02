Situation économique préoccupante…les Sénégal dans une période critique

Depuis plus de onze (11) mois, le Sénégal traverse une période assez préoccupante. La situation économique n’est pas au plus beau fixe. Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a été porté au pouvoir pour apporter des solutions. Malheureusement, le duo Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko se perd dans des calculs. Ce au grand dame des gorgorlous (débrouillards) qui ne savent plus à quel saint se vouer.

L’économie sénégalaise traverse une période critique. L’agence de notation Moody’s Investors Service a récemment publié un rapport mettant en évidence des défis majeurs pour le pays. L’agence a dégradé la note souveraine du Sénégal de deux crans après la publication d’un rapport sur les finances publiques de ce pays jugé «particulièrement catastrophique et inquiétant» par le gouvernement sénégalais. La note de la dette souveraine du Sénégal s’établit désormais à B3 avec une «perspective négative», selon le communiqué de Moody’s publié vendredi.

Cette décision «est due aux indicateurs budgétaires nettement plus défavorables révélés par la Cour des comptes du Sénégal», indique l’agence de notation. La Cour avait invalidé les chiffres officiels sous l’ancien président Macky Sall. Comme quoi, les révélations du gouvernement de Ousmane Sonko sur la dette n’a pas que des effets positifs. Notre pays est en train de payer les contrecoups de cette mauvaise communication du nouveau régime. D’où l’urgence de trouver des solutions pour atténuer la situation.

C’est ainsi que Ousmane Sonko a annoncé des mesures de «rationalisation» et un audit d’ici la fin du mois d’avril de «l’effectif réel dans la fonction publique». La Cour des comptes a souligné que les faits relatés sont «présumés constitutifs de fautes de gestion, de gestion de fait ou d’infractions à caractère pénal». La Cour a également pointé «une dette bancaire importante contractée hors circuit budgétaire» et «non retracée dans les comptes de l’État». Le gouvernement sénégalais a annoncé de possibles poursuites judiciaires contre les auteurs des «manquements graves» révélés par le rapport.

Mais d’ici là, le sénégalais lambda vit au jour le jour cette situation. Après plus de dix (10) mois de règne, la situation ne s’est toujours pas encore améliorée. Les prix continuent de prendre l’ascenseur au moment où l’argent est devenu chose rare. Les boulangers menacent d’augmenter le prix du pain à quelques jours du ramadan. Le Regroupement des boulangers du Sénégal (RBS) souhaite vendre la miche de pain à 225 francs. Un prix qui va directement impacter le pays de la ménagère dans ses périodes de vaches maigres. Pendant ce temps, les associations de consommateurs prédisent aussi une hausse du prix du sucre.

Pourtant, le régime de Bassirou Diomaye Faye avait réussi à faire baisser les prix de certaines denrées. Ce au grand bonheur des sénégalais. Malheureusement, ce sera de courte durée. Rares sont les commerçants qui respectent ses prix. Face à cette situation, le chef de l’Etat avait demandé aux services compétents de veiller au respect de ces prix. Mais ces hommes et ces femmes dorment toujours. Car sur le marché, ce sont des commerçants véreux qui fixent leurs propres prix sans aucun contrôle.

La situation du pays est chaotique. Les sénégalais attendent des solutions concrètes du président et de son premier ministre. Alors, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko doivent travailler à mettre en œuvre le PROJET. Contrairement à ce que les laudateurs des réseaux sociaux disent, «rewmi dafa deugeur» (la situation du pays est difficile). Alors, que les patriotes feuillettent vite le livre «SOLUTIONS» de Sonko pour faire sortir les sénégalais de la misère.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn