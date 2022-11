Macky le fait revenir au Sénégal…Plus rien ne va pour lui (vidéo)

Évoluant au Tchad depuis près de 40 ans, El Hadj Mbaye est revenu au bercail, le Sénégal, sur demande du président Macky Sall. L’antiquaire de métier, qui a tout ramené, sa famille y comprise, se trouve actuellement en situation de détresse, car au chômage et sans source de revenus. Il interpelle alors le président Macky Sall pour qui il a quitté tout son confort au Tchad dans le but de servir son pays. Cette situation désespérée est aussi la cause du départ de ses femmes qu’il n’arrive plus à entretenir avec ses enfants sénégalo- tchadiens , nous a-t-il révélé.