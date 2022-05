Macky menace Barthélémy Dias et ses protégés…Guy Marius et l’ex Capi Touré

C’est la fin de capitaine Touré et Guy à la mairie de Dakar…ils sont traqués par Macky

Il n’aura pas fallu longtemps à l’ancien Capitaine de gendarmerie Seydina Oumar Touré et Guy Marius Sagna pour être rattrapés par leurs actes. Grâce au maire de Dakar, ils sont passés de « zéro » à conseillers techniques à la mairie de Dakar. Leurs nominations ont divisé les sénégalais. Si beaucoup ont applaudi cette mesure de Dias-fils, d’autres n’ont pas été emballés par cet acte. Après des jours de débats, cette affaire connaît une nouvelle tournure. La plus haute autorité du pays s’est invitée dans l’affaire. Et tout ce qu’on peut dire, c’est que les deux hommes sont désormais en sursis.

Les noms de l’activiste-politicien Guy Marius et l’ex capitaine de gendarmerie, Seydina Oumar Touré ont fait le tour du Sénégal en un laps de temps. Voilà deux hommes au destin commun. Ils sont des « victimes du système ». Alors pour les sauver après leur mise à l’écart, Barthélémy Dias leur a trouvé du travail à la mairie de Dakar. L’ancien capitaine de gendarmerie est devenu conseiller technique chargé de la sécurité et l’administrateur du FRAPP se charge désormais des affaires sociales et de la réinsertion. Des actes du maire qui ont fait jubiler toutes les personnes qui sont contre le régime de Macky Sall.

Mais ce bonheur risque d’être de courte durée. Le chef de l’Etat Macky Sall ne digère toujours pas cet affront. Avec l’impuissance de son entourage, Macky Sall va s’occuper personnellement du problème. Il a lancé la traque de ces deux hommes lors de la cérémonie de remise des cahiers de doléances des syndicats en marge de la fête du travail. Pour arriver à ses fins, le locataire va cibler le maire qui les a recrutés.

« Un maire ne peut pas faire ce qu’il veut. Il est soumis aux exigences de la loi et du règlement sinon il est révoqué. Tout recrutement en dehors de l’organigramme mis en place est nul », a déclaré le chef de l’Etat. Un message un peu plus clair pour qui sait lire entre les lignes. Avant le président, ce sont les conseillers municipaux de Benno Bokk Yakaar qui avaient tenu le même discours. Selon eux, « le décret n°2020 -30 du 08 janvier 2020 fixant les organigrammes types des collectivités territoriales ne prévoit pas ces postes », lisait-on dans leur communiqué parcouru par Xibaaru.

Au regard de ses deux communications, on peut dire sans risque de se tromper que le président Macky Sall va passer au peigne fin la gestion de Barthélémy Dias dans l’unique but de trouver la moindre erreur qui pourrait lui permettre d’annuler le recrutement de Guy Marius Sagna et Seydina Oumar Touré à la mairie de Dakar. Le locataire du Palais va activer tous les leviers juridiques, tous les corps de contrôle et mettre à contribution le bureau municipal pour y arriver. Et les deux hommes doivent s’inquiéter car Macky est du genre à obtenir ce qu’il veut.

Mais Guy et l’ex Capitaine Touré peuvent compter sur Barthélémy Dias pour les protéger. Le maire de Dakar est connu pour ne pas être un leader qui se laisse faire. Il tentera par tous les moyens possibles de bloquer Macky Sall. Mais lui aussi est dans l’impasse. Son procès dans l’affaire Ndiaga Diouf est une épée de Damoclès qui plane sur sa tête. Un moindre faux pas et tout s’écroule pour lui. Une condamnation et la ville de Dakar passe sous délégation spéciale. Ce qui signifierait de facto la fin des deux nouvelles recrues de l’édile.

Au-delà de Barthelemy Dias et de ses recrus, cette déclaration du chef de l’Etat est aussi valable pour le maire de Ziguinchor. Ousmane Sonko n’en fait, parfois, qu’à sa tête. S’il transgresse le droit dans ses décisions, il donnera à Macky Sall, les moyens de l’envoyer vers le fonds. Ces maires de l’opposition sont avertis. Le locataire du Palais vient d’ouvrir un nouveau front dans le combat qui l’oppose à ses adversaires. Et Capitaine Touré et Guy Marius seront les premières victimes des dommages collatéraux de ce « mortal combat ».

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru