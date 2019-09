« Macky met de l’ordre dans l’Apr France »

Ce dimanche 01 septembre 2019, dès 21h30, la résidence de la rue Vineuse était le point de convergence de l’ensemble des membres du bureau exécutif de la D.S.E.-APR France. Seuls trois points essentiels étaient à l’ordre du jour :

– Le bilan politique des élections présidentielles,

– Identification des problématiques,

– Mobilisation des militants,

Avant tout propos concernant cet ordre du jour, le Président Macky Sall, au préambule de son intervention, a tenu à remercier l’ensemble des militants pour leur mobilisation massive, constante, leur fidélité et l’engagement sans faille dont ils témoignent de leur adhésion aux idéaux du parti et résultante de sa victoire en France lors des élections présidentielles.

C’est dans cette perspective le Président exhorte l’ensemble des responsables et militants de dépasser les clivages et les conflits sources de divisions. Il réaffirme son engagement constant et sans relâche au service de nos compatriotes et invite les militants à s’unir pour mieux l’accompagner afin de pouvoir répondre positivement aux attentes et aux espérances légitimes de ces derniers. Il insistait auprès des membres de la direction du parti en France d’être également des vecteurs de valeurs exemplaires et de loyauté au service du Parti et du Sénégal.

Cette instance du bureau exécutif était aussi l’occasion pour le trésorier général de décliner dans les détails, un bilan financier sincère, clair, précis et sans équivoque. Le bureau exécutif a saisi cette occasion pour donner la parole à l’ensemble des membres de ladite instance. Aussi convient-il de le préciser qu’elle a permis d’harmoniser les dissonances, d’identifier et de nommer les écueils internes et externes, ce qui était un préalable à la bonne recevabilité de la feuille de route.

En déclinant cette feuille de route axée sur l’urgence d’une remobilisation de la base, d’une réévaluation de la réelle consistance de nos sections en termes de forces et faiblesses, d’une redynamisation de l’ensemble des structures du parti : femmes, jeunes, cadres, Monsieur le Président Macky SALL s’est réjoui de la qualité des échanges.

Toutefois, il invite l’assistance à analyser les résultats dont les urnes ont rendu l’écho, et de peaufiner des réponses proportionnées ; d’une part, susceptibles de consolider nos forces, et d’autre part, capables de vaincre les germes négatifs. En guise de conclusion, il a réitéré sa confiance absolue au coordinateur national Mr Ahmed SARR, en lui exhortant de dégager toutes les alternatives possibles permettant au parti de consolider sa place de leader en France. L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 2H45.

Pour le Secrétariat à la communication et stratégie, Dr. DIA IBRAHIMA