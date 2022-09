Macky pris au piège d’un nouveau ministre…Affaire bou graw

L’on dit souvent que le Président est l’homme le plus renseigné du Sénégal. Et pourtant ce n’est pas faux ! Macky Sall est au courant de tout ; il connaît même ses collaborateurs qui sont prêts à le trahir. Et c’est un cas similaire qui se présentait à lui. Un nouveau ministre, Dg d’une très grande société, était sur le point de rejoindre l’opposition s’il ne faisait pas partie de la nouvelle équipe gouvernementale. Et puisque Macky ne voulait pas de cette alliance qui pourrait lui faire perdre définitivement une grande partie de l’électorat, l’a nommé malgré les casseroles qu’il traîne. Cette nomination très politique, réduit aussi la force d’un opposant dans son fief…

Le nouveau ministre a obtenu auprès du Chef de l’Etat Macky Sall, ce qu’il voulait. Lui qui depuis l’accession de Macky Sall a toujours rêvé d’un poste de ministre de la République. Cependant, Macky Sall lui a coupé l’herbe sous les pieds, en l’empêchant de rejoindre l’opposition, surtout en s’alliant dans sa localité qui est très importante à un leader de cette opposition. Voilà qui justifie sa nomination comme ministre dans le gouvernement dirigé par Amadou Ba.

Certains qui clament partout que ce sont des fidèles du Président de la République Macky Sall ne le sont que tant qu’ils obtiennent de lui qu’ils soient conduits à certains postes. Ils sont prêts à tout, même à faite du chantage, rien que pour parvenir à leurs fins. L’on sait à présent pourquoi Macky Sall ne lui a jamais accordé sa totale confiance. Lors des dernières élections locales ; ce n’est pas lui que le Chef de l’Etat avait choisi pour diriger la liste de Benno Bokk Yaakaar.

Devenir ministre de la République, était devenu une obsession pour lui. Pourtant, il a été le Directeur général d’une société très stratégique. Mais pour lui, son CV aurait été insignifiant, si n’y figurait pas qu’il soit un jour ministre de la République. Il a joué son va-tout auprès du Président de la République Macky Sall, rien que pour obtenir le poste de ministre ou alors rejoindre les rangs de l’opposition.

C’est une affaire tout de même grave, et qui renseigne sur la véritable nature de certains qui entourent le Chef de l’Etat Macky Sall. Si Macky Sall n’avait reçu les renseignements que l’homme en question voulait rejoindre l’opposition, s’il n’était pas nommé ministre, aujourd’hui, il serait en train de préparer sa stratégie pour s’allier ce leader de l’opposition. Ce qui n’aurait pas été bon pour le pouvoir qui ne ferait jamais en ce moment quelque chose qui puisse renforcer l’opposition.

Et Macky Sall très au courant de la situation, a su déjouer tout le plan concocté par son collaborateur. Le Chef de l’Etat n’est pas un homme dupe et a su avoir la bonne réaction pour empêcher un tel cirque. En tout cas, ceci montre comment certains sont décidés à mettre tout en œuvre, rien que pour parvenir à leurs fins. C’est vraiment lamentable. Parce que voilà des genres d’individus qui manœuvrent pour être ministres, non pour servir les populations, mais pour se servir eux-mêmes.

Le Président de la République Macky Sall n’a vraiment pas de chance avec certains de ses collaborateurs, prêts à la moindre occasion, à le trahir. Ce sont des hommes qui à la moindre occasion, surtout si l’opposition parvenait à accéder au pouvoir, ils n’hésiteraient pas à retourner leurs vestes, et à transhumer. Tout dans le comportement de cet homme politique, démontre qu’il est ce genre d’individu. C’est pourquoi, Macky Sall ne doit pas baisser la garde, il doit continuer à le surveiller dans ses moindres faits et gestes.

Un indice concernant ce ministre véreux. Il est parmi les 20 premiers dans la liste des ministres. Il est un DG d’une grande société ; il est du sud…

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn