Macky Sall à l’ONU : une candidature africaine portée par l’Union africaine (Par Mamadou B. Gueye)

L’officialisation de la candidature du président Macky Sall au poste stratégique de secretaire général de l’Organisation des Nations Unies, par le président burundais Évariste Ndayishimiye, actuel président en exercice de l’Union africaine, marque un tournant diplomatique d’une portée considérable. En déposant officiellement le dossier auprès de l’Organisation des Nations unies, le chef de l’UA ne pose pas un acte isolé : il exprime une orientation politique continentale mûrement réfléchie.

Dès lors, il convient de comprendre la signification profonde d’une telle démarche. Lorsqu’un président en exercice de l’Union africaine engage son autorité pour soutenir et formaliser une candidature, cela suppose en amont des consultations diplomatiques, des échanges stratégiques et, surtout, un accord substantiel entre les États membres. Ce geste traduit ainsi bien plus qu’un simple appui individuel : il reflète la volonté majoritaire du continent de promouvoir un profil jugé crédible et rassembleur pour représenter l’Afrique à un niveau multilatéral décisif.

Dans cette dynamique, le parcours de Macky Sall apparaît comme un argument central. Ancien président du Sénégal durant douze années, il a exercé la magistrature suprême dans un pays reconnu pour sa stabilité institutionnelle et son rôle diplomatique en Afrique de l’Ouest. Cette expérience nationale s’est doublée d’une responsabilité continentale majeure lorsqu’il a présidé l’Union africaine, pilotant l’action collective de 55 États dans un contexte mondial marqué par des crises sanitaires, économiques et géopolitiques d’ampleur inédite.

Au-delà de l’exercice du pouvoir, c’est aussi la nature de son engagement international qui retient l’attention. Macky Sall s’est illustré par un plaidoyer constant en faveur d’un dialogue plus équilibré entre le Nord et le Sud, par une défense des intérêts africains dans les instances économiques mondiales et par une participation active aux débats sur la réforme de la gouvernance financière internationale. Cette familiarité avec les arènes multilatérales constitue un atout déterminant pour toute responsabilité au sein du système des nations unies.

Par ailleurs, son style de leadership renforce la pertinence de cette candidature. Dans un monde fragmenté où les tensions entre grandes puissances redéfinissent les équilibres diplomatiques, la capacité de médiation, le sens du compromis et l’expérience des négociations complexes deviennent des qualités cardinales. Un ancien chef d’État africain ayant coordonné l’action continentale peut offrir une voix de modération et d’équilibre, particulièrement précieuse dans les enceintes internationales.

Certes, des tergiversations ou débats peuvent exister au niveau national, comme c’est le cas dans toute démocratie vivante. Toutefois, dès lors que l’Union africaine assume officiellement une candidature, celle-ci dépasse le cadre strictement sénégalais. Elle devient une ambition africaine. La légitimité ne repose plus seulement sur un ancrage national mais sur une dynamique continentale qui confère à la démarche une portée politique élargie.

Alors, au-delà de la personne de Macky Sall, l’enjeu est stratégique pour l’Afrique elle-même. Le continent revendique depuis longtemps une représentation plus équitable et une influence accrue dans les instances de gouvernance mondiale. Porter un ancien chef d’État africain expérimenté à une haute responsabilité onusienne participerait à renforcer la visibilité des priorités africaines, à consolider la crédibilité diplomatique du continent et à affirmer sa capacité à proposer des profils compétents et reconnus.

En définitive, la candidature de Macky Sall, officialisée par le président en exercice de l’Union africaine, s’inscrit dans une vision collective et stratégique. Elle repose sur un parcours institutionnel solide, une expérience internationale confirmée et un leadership éprouvé. Au moment où les équilibres mondiaux se recomposent, soutenir une telle candidature revient à affirmer la place légitime de l’Afrique dans la gouvernance mondiale et à porter une ambition continentale au cœur des Nations Unies.

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste consultant en communication.