Guerre au Moyen-Orient : Le parti RAVIE / Dëgg Moo Woor alerte sur les risques de la conjoncture internationale pour le Sénégal

Le parti RAVIE / Dëgg Moo Woor a publié une déclaration mettant en garde contre les bouleversements géopolitiques et économiques mondiaux et leurs répercussions directes sur le Sénégal. Selon le Secrétariat Exécutif National, la période actuelle ne relève pas d’une crise passagère mais d’une recomposition stratégique globale où s’entremêlent conflits armés, rivalités technologiques, tensions énergétiques et fragilisation des équilibres financiers.

Le parti souligne notamment les tensions persistantes au Moyen-Orient, impliquant Israël et l’Iran, dans un contexte marqué par l’influence des États-Unis. Ces dynamiques affectent directement les routes énergétiques du Golfe arabo-persique et se traduisent par une volatilité accrue des prix du pétrole et du gaz. À cela s’ajoutent les fragilités persistantes en Asie du Sud, entre le Pakistan et l’Afghanistan, qui alimentent l’instabilité régionale et perturbent les marchés financiers mondiaux.

Au-delà des conflits visibles, RAVIE / Dëgg Moo Woor met en exergue la rivalité systémique entre la Chine et les États-Unis autour des technologies stratégiques : semi-conducteurs, intelligence artificielle, cybersécurité et maîtrise des flux de données. Cette confrontation, selon le parti, déterminera l’architecture économique et sécuritaire du XXIᵉ siècle. Les pays africains, dont le Sénégal, risquent une dépendance technologique accrue et une marginalisation dans les chaînes de valeur numériques mondiales.

Sur le plan interne, le parti rappelle que le Sénégal traverse déjà une phase économique exigeante, marquée par des tensions budgétaires, une dette publique élevée, une inflation importée et un chômage persistant des jeunes. Dans un environnement international instable, le coût du financement extérieur augmente et les investissements directs étrangers se raréfient, accentuant la vulnérabilité du pays.

Face à ces défis, RAVIE / Dëgg Moo Woor appelle à un sursaut patriotique fondé sur la paix civile, le respect des institutions et la responsabilité collective. Le parti insiste sur la nécessité de consolider la stabilité politique, de rationaliser les dépenses publiques et de développer une diplomatie économique proactive. Il recommande également de réduire les dépendances structurelles en matière alimentaire et énergétique, tout en élaborant une stratégie nationale ambitieuse de souveraineté numérique.

« Unis, nous renforçons notre capacité de résilience. Divisés, nous amplifions nos vulnérabilités », conclut la déclaration, qui exhorte les Sénégalais à privilégier la cohésion nationale et la stabilité institutionnelle comme fondements incontournables de la sécurité et de l’avenir du pays.