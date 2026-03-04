Serigne Mbacké Ndiaye appelle à une relance de la diplomatie religieuse entre le Sénégal et le Maroc

Dans une lettre ouverte adressée au Président de la République, l’ancien ministre conseiller chargé des Affaires sportives, de la communication et porte-parole de la Présidence, Serigne Mbacké Ndiaye, a rappelé la profondeur des liens historiques et spirituels entre le Sénégal et le Maroc.

Il cite notamment le rôle du Maroc dans la construction de la Grande Mosquée de Dakar, la mise en berne des drapeaux marocains lors du décès d’Elhadj Abdou Aziz Sy Dabakh, ou encore la présence de la tombe de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif à Fez, haut lieu de la confrérie Tidjaniya. Le Sénégal, souligne-t-il, a toujours soutenu le Maroc dans son combat contre le Front Polisario, preuve d’une solidarité constante entre les deux nations.

Cependant, Serigne Mbacké Ndiaye regrette que le Président actuel n’ait pas encore effectué la traditionnelle visite de courtoisie à Sa Majesté le Roi du Maroc, une démarche symbolique que tous ses prédécesseurs avaient accomplie. Selon lui, cette absence n’a pas contribué à renforcer les relations bilatérales et complique les démarches pour obtenir la libération de Sénégalais détenus au Maroc.

Face à cette situation, il propose de mobiliser la diplomatie religieuse en dépêchant une délégation conduite par un représentant de Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife Général des Tidianes, confrérie très respectée par le Roi du Maroc. Cette délégation pourrait également inclure des représentants des Niassènes, des Layènes, de la famille Omarienne ainsi qu’un représentant de la Présidence de la République.

« Je parle en connaissance de cause, ayant de fortes relations dans la famille royale », affirme-t-il, avant d’insister sur l’urgence de juguler cette crise avant qu’il ne soit trop tard.

Par cet appel, Serigne Mbacké Ndiaye réaffirme son attachement à la consolidation des relations sénégalo-marocaines et invite le Président à s’appuyer sur les liens spirituels et historiques pour renforcer la coopération entre les deux pays.