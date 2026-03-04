Concertation et non coercition (Par Nioxor Tine)

CONCERTATION ET NON COERCITION !

« Le Sénégal n’a pas besoin de messie ni de héros, mais d’une masse critique de citoyens conscients des enjeux de l’heure ». Ousmane Sonko

Depuis le 24 mars 2024, notre pays se trouve dans une phase dite de transition démocratique, qui doit résoudre certaines tâches politiques cruciales, dont un changement des mœurs politiques, visant à renforcer la transparence, à se défaire du clientélisme politique, de la prédation des ressources nationales et de la corruption.

C’est dire que la reddition des comptes occupe une place centrale dans la nouvelle ère politique que nous vivons. C’est ce qui explique le désarroi, dans lequel, l’aveu d’impuissance du président du PASTEF (face à l’échec programmé de la reddition des comptes) a plongé les militants du camp patriotique et leurs alliés. D’autant que cette confession survient dans un contexte de malaise social avéré.

La question qui se pose est la suivante: les leaders de la transformation systémique ont-ils pris la pleine mesure du fait que notre pays se trouve dans une phase de transition démocratique, qu’ils sont chargés de piloter ? La réponse à cette question est loin d’être aisée, quand on voit le président du PASTEF, affublé de tous les péchés d’Israël, par certains cercles de l’Opposition, se démener, comme il peut, pour poser des actes, en vue d’anéantir le « système » honni et d’implémenter une vision alternative,

Mais l’autre interrogation qui taraude l’esprit des adeptes de la rupture systémique, est la suivante : le PASTEF s’y prend-il de la meilleure des manières ?

Ce qui saute aux yeux des observateurs politiques les moins avertis, c’est l’hétérogénéité de l’équipe gouvernementale, qui devait regrouper des militants aguerris, expérimentés en matière de luttes sociopolitiques et adeptes de la transformation systémique, ce qui ne semble pas être le cas, le critère technocratique ayant été souvent le plus déterminant. Cela explique peut-être les rapports heurtés entre l’Exécutif et les partenaires sociaux, comme les organisations de masse regroupant étudiants et travailleurs urbains et ruraux. Car il faut se convaincre que le peuple sénégalais a donné son blanc-seing, à travers un double vote, au PASTEF, pour conduire cette révolution patriotique, que certains refusent de voir.

Du côté du parti lui-même, qui se veut « parti d’avant-garde » ou « Parti-Etat » censé conduire une révolution, on note un manque notoire d’unité idéologique, de cohésion politique, voire de simple consensus sur une plateforme minimale faute de congrès national pour armer les militants à peser pour la matérialisation des objectifs politiques de la transformation systémique retenue comme trajectoire politique de notre Nation durant le mandat en cours.

Résultat des courses : une gestion politique efficiente et harmonisée des grands dossiers de l’Etat est gênée par une cacophonie au sein du camp des patriotes, visible à travers les nombreuses voix discordantes, dont celles des organisations affiliées ou sections (MONEP, PASTEF-UCAD), de certains parlementaires et maires.

Que dire de ce qui prend de plus en plus les allures d’un soap opera insipide, aux accents de « je t’aime, moi non plus », au plus haut sommet de l’Etat ?

Les dissensions entre le président et le premier ministre engendrent des phénomènes politiques inédits, voire incompréhensibles. Un ancien secrétaire général devenu simple « militant de base » depuis son élection à la magistrature suprême, parraine une Coalition composée d’une écrasante majorité de groupuscules politiques liés à l’ancien pouvoir apériste. Cela ne l’empêche pas de convoquer à tour de bras, les responsables et députés de son parti, le PASTEF, sous l’œil bienveillant (ou impuissant) du Président du Parti.

L’autre chantier du pouvoir des patriotes, si tant est qu’il veuille rompre avec le passé, est d’adopter une démocratie participative, inclusive vis-à-vis des citoyens, pour mettre fin à la culture centralisatrice (top-down), d’usurpation du mandat donné par les citoyens par l’abus de pouvoir et le système tronqué de délégation de pouvoir.

Or cela n’est pas possible en se contentant d’un simple ravalement de façade avec des réformettes superficielles. Encore une fois, il ne s’agit pas de changer la Constitution (avec des arrière-pensées politiciennes, en évitant par exemple d’abroger des dispositions liberticides) mais de changer de constitution, en s’inspirant de l’histoire politique de notre pays, notamment du constat d’échec de la première alternance politique acté par les Assises nationales et des correctifs proposés.

Il est plus que temps pour le PASTEF de renouer avec les bonnes vieilles règles de fonctionnement des partis privilégiant les décisions d’instances sur les injonctions de leaders, aussi charismatiques soient-ils ! Ce qui n’empêche pas que, pour être dans l’air du temps, il puisse opter pour l’utilisation progressive des technologies numériques, pour promouvoir la participation citoyenne et les processus de décision politique.

Il faut renoncer à la coercition contre le mouvement populaire en se servant de l’appareil d’Etat, comme cela s’est toujours fait. Il s’agit plutôt de réhabiliter les mécanismes de résolution politique des conflits sociaux, ce qui suppose que les patriotes et leurs alliés interviennent politiquement dans les différents secteurs pour créer un rapport de forces favorable à la rupture politique.

Le peuple sénégalais a suffisamment démontré sa maturité politique et prouvé sa capacité à démêler les écheveaux politiques les plus complexes. Encore faudrait-il qu’on lui permette de donner son avis à travers de véritables concertations, non piégées par la même caste bureaucratique, qui a traversé tous les régimes !

Il y va de la survie du processus de transformation systémique.

NIOXOR TINE

leelamine@nioxor.com