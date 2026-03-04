Horizon Sans Frontières condamne la fusillade au Texas et appelle à la cohésion sociale

À la suite de la fusillade survenue au Texas, l’organisation Horizon Sans Frontières a exprimé sa compassion et sa solidarité envers les victimes et leurs familles. Dans une déclaration signée par son président, Boubacar Seye, consultant et chercheur en migrations internationales, l’organisation rappelle qu’aucun motif, aucune idéologie ni aucune colère ne peut justifier une violence aveugle contre des civils innocents.

Horizon Sans Frontières condamne avec fermeté cet acte tragique et réaffirme son attachement aux valeurs universelles de paix, de justice et de respect de la vie humaine. L’organisation appelle au respect du principe de vérité et de justice, tout en mettant en garde contre les risques de spéculation et d’instrumentalisation. Elle insiste sur le fait que la responsabilité d’un individu ne saurait être imputée à une communauté ou à une nationalité, rejetant toute forme de stigmatisation.

Dans un contexte international marqué par de fortes tensions, l’organisation souligne l’importance de renforcer la cohésion sociale, de prévenir la radicalisation et de protéger les communautés contre les discriminations injustes. Elle met en garde contre toute tentative d’utiliser ce crime isolé comme prétexte pour cibler ou traquer des Sénégalais aux États-Unis, notamment par l’administration Trump ou les services de l’immigration (ICE).

« La violence d’un homme ne doit pas ternir l’âme d’une nation », insiste Horizon Sans Frontières, qui appelle à la vigilance et à la solidarité pour éviter que la haine collective ne prenne le pas sur les valeurs de fraternité et de respect mutuel.