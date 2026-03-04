18 ans de résilience et d’espérance : Bocar Samba Dieye, le long combat d’un homme pour la justice

Ces derniers jours, l’espace public s’est électrisé. Arrestations, controverses médiatiques, surenchères politiques, débats passionnés sur des questions sociétales sensibles. L’émotion est vive. Les opinions s’affrontent. Mais pendant que le vacarme domine l’actualité, un drame plus silencieux continue de se jouer : celui d’un homme qui attend justice depuis 18 ans.

Il est temps que la Nation lui rende justice.

Dix-huit années d’attente. Dix-huit années de patience et de persévérance. Aujourd’hui, Bocar Samba Diéye continue de réclamer justice, appelle à la clarté et espère voir restauré son honneur.

Dix-huit années pendant lesquelles, le Patriarche a affronté le poids du temps, l’usure de l’attente. Chaque année écoulée pouvait l’abattre, chaque décision de justice ignorée aurait pu éteindre son espoir. Mais il est resté debout. Dix-huit ans, c’est presque une génération. Bocar Samba Dieye n’est pas seulement un citoyen : il est le visage d’une résilience exemplaire.

Son parcours aussi, n’est pas celui d’un homme ordinaire. Il a mené un combat silencieux, patient et déterminé, obtenant à plusieurs reprises gain de cause devant les tribunaux. Et pourtant, le droit qui lui a été reconnu, reste lettre morte.

Cette situation dépasse le cadre individuel. Elle interpelle toute la Nation. Car quand un citoyen obtient gain de cause devant la justice et que son exécution se fait attendre 18 ans, c’est la confiance dans nos institutions qui vacille. La justice n’est pas un geste de faveur : elle est le pilier de la République. Elle unit le citoyen à l’Etat.

Le combat de Bocar Samba Diéye est aussi le miroir de notre société : il montre que la patience peut résister au temps, mais que la dignité ne peut attendre définitivement. Une Nation soucieuse de l’intérêt de ses citoyens, ne peut rester spectatrice. Elle doit agir. C’est une exigence de transparence en droite ligne du Jub, Jubeul, Jubanti, (droiture, rectification, redressement), tant déclamé par les autorités. Ces valeurs ne doivent pas être des slogans mais des engagements. Elles doivent commander que la vérité soit respectée, que les erreurs soient corrigées et que les droits reconnus soient pleinement rétablis.

Aujourd’hui, après 18 ans, l’attente est inacceptable et inadmissible. Le temps a affaibli un homme, mais il a révélé sa force et son caractère. Depuis des années, cet opérateur économique se bat pour ce qu’il considère comme son droit. A un âge où beaucoup aspirent au repos, lui continue de réclamer justice. Non pas dans la violence ou l’invective, mais dans la persévérance. Dans la foi en l’Etat de droit ; dans la confiance envers les institutions de son pays. Son combat est devenu une question nationale :

Peut-on, dans une République, laisser un citoyen lutter aussi longtemps sans réponse claire et définitive ?

Peut-on parler d’équité si la vérité semble s’éloigner avec le temps ?

Au-delà des procédures et des décisions, il y a une réalité humaine : celle d’un homme qui refuse d’abandonner sa dignité. Celle d’un justiciable qui demande simplement que le droit soit dit et appliqué clairement et définitivement.

Aujourd’hui, il ne s’agit pas d’accuser, il s’agit d’interpeller.

En demandant à l’Etat d’organiser une table ronde réunissant toutes les parties concernées, pour une séance d’explications et de clarification, Bocar Samba Diéye, souhaite que justice soit rendue, que toute ambiguïté soit levée, et que son honneur soit pleinement restauré et laisser tout tomber.

A la Nation sénégalaise, ne laissons pas ce combat silencieux rester dans l’ombre.

Dix-huit ans de résilience et d’espérance.

Dix-huit ans d’un homme courageux, déterminé. C’est de la fidélité à la valeur humaine qui l’habite.

Il est temps de lui rendre justice au nom de l’équité et au nom de la République.

Alioune AW,

Keur Massar Nord

Email : badou60@gmail.com