Parti socialiste : la relance interne contestée par le courant « Dundal Ps »

Alors que le Parti socialiste sénégalais tente d’engager un nouveau départ à travers une Commission de relance, des tensions internes refont surface et révèlent des divergences profondes sur la conduite du processus. À travers un communiqué rendu public mardi, les initiateurs du manifeste « Dundal Ps – Faire revivre le Ps » expriment leurs inquiétudes face à ce qu’ils considèrent comme un manque de transparence et une gestion trop centralisée de la réforme en cours.

Le climat interne au sein de la formation socialiste semble se tendre davantage à mesure que se poursuit le chantier de restructuration du parti. Les signataires du manifeste affirment que les travaux de la Commission de relance suscitent de nombreuses interrogations, notamment en raison de l’absence de diffusion officielle du pré-rapport censé orienter les futures décisions politiques et organisationnelles.

Selon eux, ce document n’aurait jamais été partagé sous forme écrite avec les instances concernées, les responsables se limitant à des présentations verbales jugées insuffisantes. Une démarche que les contestataires estiment en décalage avec les orientations du Secrétariat exécutif national, lequel avait pourtant demandé un examen approfondi du contenu. Cette situation alimente, à leurs yeux, le sentiment que des conclusions importantes pourraient être validées sans véritable débat interne ni participation effective des militants.

Les auteurs du texte vont plus loin en évoquant une crise profonde touchant le fonctionnement du parti. Ils dénoncent une concentration accrue du pouvoir décisionnel au sommet, qui réduirait l’espace d’expression des structures de base. Ils regrettent également la place jugée marginale accordée aux jeunes et aux femmes dans les dynamiques de réforme, ainsi qu’une approche qu’ils considèrent davantage cosmétique que structurelle. Pour eux, la relance annoncée ne pourra produire d’effets durables sans une transformation réelle des méthodes de gouvernance et une culture politique fondée sur la transparence et le dialogue.

Malgré la fermeté de leurs critiques, les initiateurs de « Dundal Ps » affirment demeurer attachés à l’unité du Parti socialiste. Ils expliquent avoir volontairement différé certaines initiatives publiques afin de préserver les chances d’un règlement interne apaisé. Toutefois, leur récente prise de parole marque une montée de la pression sur la direction du parti, désormais appelée à clarifier le processus en cours et à garantir un accès équitable à l’information.

Le mouvement invite ainsi militants et sympathisants à rester vigilants face à ce qu’il considère comme une relance insuffisamment inclusive et appelle à une refondation plus ambitieuse, capable de redonner au Parti socialiste sa crédibilité politique et son rôle historique dans la vie publique sénégalaise. À travers cette interpellation, les contestataires posent clairement la question du choix stratégique qui s’offre désormais à la direction : ouvrir un dialogue transparent pour rassembler ou poursuivre une réforme contestée au risque d’accentuer les fractures internes.