Parcelles Assainies : Deux individus déférés pour chantage sexuel

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15) a déféré deux individus devant le parquet. Ils sont poursuivis pour collecte illicite, diffusion de données à caractère personnel et tentative de chantage sexuel.

L’enquête a été déclenchée suite à une plainte de la victime. Cette dernière a déclaré avoir reçu, le 4 février 2026 via WhatsApp, une photographie d’elle dénudée prise à son insu. L’expéditeur affirmait détenir ce cliché par le biais d’un tiers.

Les investigations techniques et l’exploitation des téléphones portables ont permis d’établir la chaîne de diffusion. La photographie a été prise à l’insu de la victime par son ex-petit ami, au domicile de celle-ci. Le 13 octobre 2025, ce dernier a transmis l’image à un acolyte pour « se vanter » de leur rupture.

Par la suite, les deux mis en cause ont utilisé ce support numérique pour exercer une pression psychologique sur la victime afin d’obtenir des faveurs sexuelles.

Lors de leurs auditions suite à leur interpellation le 27 février 2026, les deux prévenus sont passés aux aveux complets. Ils ont reconnu la matérialité des faits ainsi que leur intention de chantage. Le dossier a été transmis au procureur ce lundi 2 mars 2026.