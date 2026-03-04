Francophonie/Sénégal : À quand l’officialisation de la candidature d’Amadou Lamine Sall ? (Par Mamadou Biguine Gueye)

La désignation de Juliana Lumumba comme candidate de la République démocratique du Congo au poste de Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie marque un signal politique fort. Devant Christophe Ndoutoundoula, Fredy Mayindou et Vital Kamerhe, le choix congolais a été assumé et officialisé. Déjà, des médias internationaux comme RFI et France 24 relaient largement l’information, installant progressivement cette candidature dans l’agenda diplomatique francophone.

Pendant ce temps, au Sénégal, le silence interroge.

Car le poète et homme de culture Amadou Lamine Sall, figure majeure de la diplomatie culturelle africaine, a exprimé son ambition légitime de briguer ce poste stratégique. Il a entrepris les démarches nécessaires, manifesté sa disponibilité et sa vision, et attend désormais un accompagnement officiel de son pays. La question est donc simple : qu’attendent les autorités sénégalaises pour transformer cette ambition en candidature formellement portée par l’État ?

Le Sénégal dispose d’un capital symbolique exceptionnel au sein de la Francophonie. Terre de culture, patrie de la poésie et du dialogue des civilisations, notre pays a toujours su conjuguer rayonnement intellectuel et présence diplomatique. Soutenir Amadou Lamine Sall, c’est prolonger cette tradition. C’est affirmer que la Francophonie n’est pas qu’un appareil administratif, mais un espace vivant de culture, d’influence et de vision.

En diplomatie, le temps est un facteur décisif. Une candidature ne s’improvise pas à la dernière minute ; elle se construit, se négocie, se défend. Chaque jour d’hésitation affaiblit la capacité du Sénégal à se positionner face à des États qui, eux, ont déjà enclenché leur machine diplomatique.

À ce propos, le président Bassirou Diomaye Faye a aujourd’hui l’opportunité d’inscrire son premier mandat dans un acte fort de diplomatie culturelle en soutenant officiellement un intellectuel dont la trajectoire épouse l’idéal francophone.

Il ne s’agit pas d’opposer Dakar à Kinshasa, ni d’ouvrir une rivalité inutile avec Nouakchott, la Mauritanie ayant elle aussi déjà présenté sa candidate. La compétition internationale est normale et légitime lorsqu’elle repose sur des projets clairs. Mais l’histoire récente nous rappelle combien l’absence de positionnement stratégique peut coûter cher.

L’épisode malheureux de l’élection à la présidence de la Banque africaine de développement, marquée par la confrontation entre Sidi Ould Tah et Amadou Hott, demeure dans les mémoires comme un moment de dispersion diplomatique regrettable pour notre sous-région. Il serait dommage que le Sénégal, une fois encore, laisse passer une opportunité faute d’anticipation et de volontarisme politique.

Amadou Lamine Sall ne sollicite pas un privilège ; il demande un accompagnement légitime pour porter une ambition qui dépasse sa personne : celle d’un Sénégal rayonnant par la culture, la pensée et la langue française.

Alors, lorsqu’un pays ne soutient pas ses propres talents sur la scène internationale, il abdique une part de son influence.

Le moment est venu d’agir.

Le moment est venu de décider.

Le moment est venu pour le Sénégal d’assumer pleinement son rang au sein de la Francophonie.

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste, poète, écrivain.