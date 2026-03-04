Gossas : Colobane bientôt doté d’un centre de santé moderne

Dans le cadre de la Vision Sénégal 2050, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique poursuit son programme de renforcement du système sanitaire national à travers la construction de 35 nouveaux centres de santé. Parmi les localités retenues figure Colobane, dans le département de Gossas (région de Fatick), qui bénéficiera bientôt d’un Centre de Santé Secondaire destiné à améliorer l’offre de soins et à renforcer la prise en charge médicale des populations.

Le 25 février 2026, une mission technique du Ministère des Infrastructures, chargée de la mise en œuvre du programme, s’est rendue sur le site prévu pour accueillir le futur centre. La visite s’est déroulée en présence du Préfet de Gossas, de l’Adjoint au Sous-Préfet de Colobane, du Médecin-Chef du District Sanitaire de Gossas, de l’équipe municipale ainsi que des services techniques compétents. Les autorités ont salué la pertinence du site proposé, qui répond aux critères d’accessibilité, de superficie, de sécurité et de viabilisation (eau, électricité). La mairie de Colobane avait d’ailleurs anticipé en sécurisant dès 2023 une assiette foncière située le long de la route nationale RN11.

La municipalité a exprimé sa gratitude envers les ministères concernés et les autorités administratives de la région de Fatick pour leur accompagnement. Elle a réaffirmé son engagement à piloter ce projet structurant dans une démarche inclusive et conforme aux exigences de santé publique. L’ambition de doter Colobane d’une infrastructure sanitaire moderne s’inscrit pleinement dans la vision de l’État visant à relever le plateau médical national et à rapprocher les soins des citoyens.

Ce projet marque une étape importante pour la commune, qui voit se concrétiser une aspiration forte des populations : disposer d’un centre de santé moderne et accessible, garant d’une meilleure qualité de vie et d’un avenir sanitaire plus sûr.