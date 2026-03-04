Guerre en Iran : Un géant chinois du transport maritime suspend ses services dans le Golfe

Le géant chinois du transport maritime Cosco, qui exploite l’une des plus grandes flottes de pétroliers au monde, a annoncé qu’il suspend à partir d’aujourd’hui ses services à destination et en provenance de pays du Golfe, dont les Émirats arabes unis, Bahreïn, l’Arabie saoudite, l’Irak et le Koweït.

« Compte tenu de l’escalade des conflits au Moyen-Orient et des restrictions qui en résultent sur le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz », Cosco a décidé de « suspendre avec effet immédiat toutes les nouvelles réservations… sur les routes concernées jusqu’à nouvel ordre », a indiqué l’entreprise dans un communiqué repris par RFI.