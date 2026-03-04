À la suite de la décision de non-lieu total rendue hier par la Commission d’instruction de la Haute Cour de Justice, je tiens à adresser mes sincères remerciements à toutes celles et à tous ceux qui m’ont témoigné leur soutien, leurs prières et leur solidarité tout au long de cette épreuve.

Je suis profondément touchée par les nombreuses marques d’affection venues de toute la région de Dakar, du Ndiambour, du Cayor et de l’ensemble du Sénégal. Vos messages, vos appels et votre confiance m’ont apporté la force et la sérénité nécessaires pour traverser cette période.

Depuis le premier jour, j’ai toujours gardé foi en mon innocence et en la justice de mon pays. Cette décision confirme ce que je n’ai jamais cessé d’affirmer. Je demeure une républicaine convaincue, attachée au respect de nos institutions et à l’indépendance de la justice.

À toutes les femmes du Sénégal , aux jeunes, aux anciens, à mes parents et à tous ceux qui se sont tenus à mes côtés, je dis simplement : merci du fond du cœur.

Votre soutien m’honore et renforce mon engagement à continuer à servir notre pays avec dignité, responsabilité et fidélité aux valeurs de la République.

Ndeye Saly Diom Dieng