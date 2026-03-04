Iran : Les funérailles du Guide suprême débutent à Téhéran

Les autorités iraniennes ont annoncé que les funérailles d’Ali Khamenei, le Guide suprême iranien qui dirigeait l’Iran depuis 36 ans avant d’être tué le 28 février par des frappes israélo-américaines, auraient lieu ce 4 mars au soir. Les fidèles pourront rendre un dernier hommage à la dépouille du « martyr Guide de la nation à la grande mosquée Imam Khomeini à Téhéran ». C’est ce qu’a indiqué l’agence officielle iranienne Irna.

Le régime iranien a également demandé à la population de se réunir dans une très grande mosquée qui dispose d’un très grand parc dans le centre de Téhéran. Des obsèques nationales, selon les termes de l’agence Irna, qui interviennent après des rassemblements sur les grandes places de la capitale ces deux derniers jours. Les cérémonies pour le deuil du Guide suprême doivent se dérouler sur trois jours.

Cette grande mosquée où doit avoir lieu le rassemblement ce 4 mars s’appelle le Mosalla. Lorsque l’ancien Guide, notamment, prononçait la prière à l’occasion de célébrations religieuses, elle était organisée dans le Mosalla de Téhéran, qui a une capacité d’accueil de plusieurs centaines de milliers de personnes.