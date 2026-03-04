PJF : Dr Tenning Sène entendue pendant trois heures

Dr Tenning Sène, mairesse de Ndiaganiao, a été entendue ce mardi dans les locaux du Pool judiciaire financier (PJF), rapporte Les Échos.

Le journal, repris par Seneweb, précise que l’édile, qui avait infligé une défaite électorale au Président Bassirou Diomaye Faye lors des locales de 2022 dans leur commune, s’est présentée à son audition, en compagnie de son avocat, Me Oumar Youm.

L’audition, qui a duré près de trois heures (de 10h à 13h), s’est déroulée dans la plus grande discrétion. Si rien n’a officiellement filtré de ce premier face-à-face avec les enquêteurs de la nouvelle juridiction financière, la procédure est loin d’être terminée. La preuve : selon la même source, l’édile est convoquée à nouveau mardi prochain.