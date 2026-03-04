Porté disparu…un bébé retrouvé dans une voiture mise en fourrière

Un bébé de 13 mois a disparu vendredi dans le Michigan, aux Etats-Unis.

C’est sa mère qui a donné l’alerte à la police. Les forces de l’ordre ont alors lancé un vaste dispositif de recherche.

La police de Détroit a contacté la police d’Harper Woods et a appris que la voiture de la famille, appartenant au père de l’enfant disparu, avait été mise en fourrière.

Les forces de l’ordre se sont rendues à la fourrière et ont trouvé le jeune enfant en pleurs, assis sur son siège-auto, sur la banquette arrière du véhicule.

Le bébé a été transporté dans un hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Son père a été placé en garde à vue.

C’est un voisin qui avait prévenu la police car la voiture bloquait l’accès à une propriété privée. La police a par la suite fait remorquer le véhicule en fourrière.

Source : F D