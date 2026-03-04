Appelés pour une disparition…les policiers vont faire une atroce découverte

Il était environ minuit, dans la nuit de lundi à mardi, quand les policiers ont reçu l’appel d’une femme qui n’avait plus de nouvelles de son neveu depuis plusieurs jours.

Les policiers se sont alors rendus au domicile de ce dernier situé Vla du Bel air à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Dans ce pavillon, ils vont faire une découverte qui vont les marquer à jamais.

Les agents ont trouvés des restes humains posés sur une bâche maculée de sang, un tronc humain dans une boîte en plastique.

Mais l’horreur ne s’arrête pas là.

Les forces de l’ordre ont découvert une tête dans la salle de bains correspondant à la description du disparu. Dans une casserole se trouvait également de la viande non identifiée. Un couteau de cuisine et un sécateur sont aussi retrouvés sur les lieux.

Le propriétaire a été interpellé et est passé aux aveux en garde à vue. Il a tué vendredi la victime, son propre locataire, avec un outil à la suite d’une dispute qui a mal tourné. Il a ensuite démembré son corps afin de s’en débarrasser.

Les policiers ont fouillé le suspect et ont trouvé sur lui une carte nationale d’identité ne lui appartenant pas. Cette personne est introuvable et est activement recherchée.

Source : F D