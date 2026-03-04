Maintien de sa coalition…Diomaye sur les traces de la «machine» politique Macky

​Sous le ciel politique sénégalais, une nouvelle ingénierie du pouvoir se dessine, empruntant les codes de l’efficacité redoutable autrefois attribués au régime de Macky Sall. Loin de se limiter à une simple alternance de visages, le président Bassirou Diomaye Faye semble engager une manœuvre de consolidation structurelle visant à doter l’exécutif d’un socle politique inébranlable. En observant la mise en place de ce nouveau dispositif, il devient clair que l’ambition est de bâtir un instrument électorale et sociale capable de surpasser, en termes de cohésion et d’impact, ce que fut Benno Bokk Yakaar en son temps.

Cette stratégie repose avant tout sur une fidélité sans faille aux alliés de la première heure. Loin de s’enfermer dans un vase clos, Bassirou Diomaye Faye consolide les liens avec les leaders historiques de la coalition Diomaye Président. Cette garde rapprochée, composée d’anciens opposants, de figures de la société civile et de technocrates engagés dès les prémices de la campagne, constitue le premier cercle d’une architecture qui se veut à la fois loyale et représentative de la diversité des forces de changement.

L’enjeu majeur de cette structuration réside toutefois dans la relation complexe avec le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). Si, à l’heure actuelle, le parti d’Ousmane Sonko marque sa singularité en refusant de se fondre formellement dans la coalition présidentielle, cette distance tactique n’enlève rien à la puissance du dispositif global. Au contraire, cette autonomie permet au PASTEF de conserver sa pureté idéologique tout en agissant comme le moteur auxiliaire, mais indispensable, de la machine politique de Diomaye.

C’est précisément dans l’apport, même externe, du PASTEF que réside la menace pour ses adversaires. Si Macky Sall disposait d’une alliance de partis traditionnels parfois essoufflés, Bassirou Diomaye Faye bénéficie du soutien d’une formation dotée d’une ferveur militante sans équivalent. La force de frappe du PASTEF, caractérisée par une jeunesse hyper-mobilisée, injecte une énergie vitale que Benno Bokk Yakaar n’a jamais véritablement possédée à ce degré de spontanéité et de détermination.

En orchestrant la synergie entre la discipline des alliés de la coalition et la puissance de feu populaire du PASTEF, le régime pourrait forger une machine politique d’une efficacité redoutable. Cette structure hybride ne se contente pas d’occuper le terrain électoral, elle sature l’espace public, quadrillant le pays avec une précision chirurgicale. On assiste à la naissance d’un bloc de pouvoir dont la complémentarité, bien qu’informelle, constitue un atout majeur face aux vents contraires.

La comparaison avec l’ère précédente devient alors inévitable. Là où le système de Macky Sall s’essoufflait après douze ans de gestion, la nouvelle architecture de Diomaye bénéficiera d’un état de grâce et d’une soif de renouveau qui galvanise ses troupes. L’objectif est clair : transformer l’essai de la présidentielle en une domination pérenne, ne laissant que peu de zones d’ombre où l’opposition pourrait s’engouffrer.

Face à cette « armée » politique en ordre de bataille, l’opposition actuelle se retrouve dans une position de fragilité extrême. Dispersée et encore sous le choc de l’alternance, elle peine à proposer une alternative crédible. Le déséquilibre des forces est tel que, sans une restructuration profonde et immédiate, les voix discordantes risquent d’être réduites à un simple rôle de figuration dans un théâtre désormais dominé par le nouveau bloc majoritaire.

La puissance de cet appareil politique suggère qu’aucune formation adverse ne semble en mesure de faire le poids à court ou moyen terme. Le régime dispose non seulement de la légitimité des urnes, mais aussi d’une capacité de mobilisation permanente qui étouffe toute velléité de contestation d’envergure. Cette hégémonie annoncée pose la question de l’équilibre démocratique, tant la force d’inertie de cette nouvelle machine paraît irrésistible face à une résistance encore désorganisée. Mais cela ne se fera que si PASTEF accepte de faire front commun avec le coalition dirigée par Mimi Touré.

In fine, Bassirou Diomaye Faye est en train de réussir le pari de la synthèse : allier la solidité d’une coalition institutionnelle à la ferveur d’un mouvement de masse extérieur. Si ce tandem parvient à maintenir son unité stratégique malgré les distances organiques, il pourrait redéfinir durablement les rapports de force au Sénégal, instaurant une ère où l’opposition devra faire preuve d’un génie politique exceptionnel pour espérer seulement exister.

