Visée par une double procédure…Imane Traoré envoyée en prison

Du nouveau dans l’affaire du démantèlement d’un réseau de trafic de drogue dure par les policiers du commissariat d’arrondissement de Yeumbeul-Comico, sous le commandement du commissaire Ousmane Diop !

Selon des sources de Seneweb, les cinq suspects arrêtés, dont la tiktokeuse Imane Traoré, ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du deuxième cabinet, conformément au réquisitoire introductif du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye.

Par ailleurs, Imane Traoré a été inculpée, ce mardi, dans le cadre d’une autre procédure judiciaire, liée à une affaire d’abus de confiance et d’escroquerie diligentée par la Division spéciale de cybersécurité.

Après avoir fait l’objet de plusieurs retours de parquet, la tiktokeuse et ses co-inculpés vont passer leur première nuit en prison.

Rappel des faits

Le samedi 21 février 2026, vers 6 heures, les éléments de la Brigade de Recherches du commissariat de Comico, de retour d’une mission dans la cité Yves Niang, ont conduit au commissariat cinq individus pour détention et trafic de crack.

L’opération faisait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant un réseau actif dans le secteur.

Trois des mis en cause ont été surpris en flagrant délit de consommation de drogue dans un appartement de la cité : Fatimata Traoré, alias Imane Traoré, 21 ans, tiktokeuse ; Djéba Sow, 22 ans, coiffeuse, et Pape Diouf, 22 ans, conducteur de tiak-tiak, tous domiciliés à la cité Yves Niang. Les nommés Arfang Diouf, 20 ans, sans profession, domicilié à Kounoune, et Ismaïla Bâ, 21 ans, étudiant domicilié à Golf Sud, ont également été arrêtés.

Tous ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés et ont désigné Pape Diouf comme leur fournisseur. Ce dernier a été interpellé à la station de Yeumbeul sur son scooter Liberty. Sa collaboration avec les enquêteurs a permis l’interpellation d’un cinquième individu, pris en flagrant délit de livraison de drogue, avec deux pierres de crack et six téléphones portables en sa possession.

La fouille des lieux et des mis en cause a permis la saisie de deux pierres de crack pesant au total 8,6 grammes, de matériel de conditionnement comprenant trois sachets en plastique et du papier aluminium, ainsi que neuf téléphones portables et deux scooters.

Source : Seneweb