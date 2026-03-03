Nouveaux moyens nautiques pour les forces sénégalaises

Ce mardi 03 mars 2026, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a procédé à l’inauguration d’un centre de maintenance maritime au Port de Dakar, marquant une étape importante dans le renforcement du dispositif sécuritaire national en mer.

La cérémonie s’est tenue en présence du Directeur général de la Police nationale, du Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale, des Commissaires européens ainsi que du Directeur du Port.

Cette nouvelle infrastructure stratégique vise à améliorer l’entretien et la disponibilité opérationnelle des moyens nautiques des forces de défense et de sécurité. À cette occasion, un important lot d’équipements maritimes de dernière génération a également été réceptionné. Ces matériels modernes viennent renforcer les capacités logistiques et opérationnelles des unités engagées dans la surveillance et la sécurisation des espaces maritimes sénégalais.

Cet appui s’inscrit dans le cadre de la coopération exemplaire entre le Sénégal et l’Union européenne, notamment dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre la criminalité transnationale. Cette collaboration stratégique permet au pays de consolider son dispositif de contrôle des côtes face aux défis liés au trafic illicite, à la migration irrégulière et aux activités criminelles en mer.

Le nouveau centre de maintenance maritime contribuera ainsi à garantir une meilleure durabilité des équipements et une intervention plus rapide des forces sur le terrain maritime. Il vient se greffer aux résultats jugés exceptionnels enregistrés en 2025 dans la lutte contre la criminalité en mer, traduisant la montée en puissance des capacités nationales en matière de sécurité maritime.

Avec cette inauguration, les autorités réaffirment leur engagement à assurer la protection des eaux territoriales et à préserver la souveraineté du Sénégal sur son espace maritime, pilier essentiel de son économie et de sa sécurité.