Macky Sall aux Lions : « Nous voulons la Coupe x

C’est simplement le discours que tous les Sénégalais, dans les places publiques et autres lieux de rencontres, attendaient et que le président de la République, Macky Sall, a tenu aux Lions. C’était ce mardi, lors de la cérémonie de remise du drapeau national en direction de la Can au Cameroun.

Selon le chef de l’Etat, l’ambition du Sénégal, ce n’est pas seulement de se qualifier en finale, mais de remporter la Coupe d’Afrique des nations.

‘’Se qualifier en finale n’est plus un challenge pour vous. Nous voulons la coupe. Nous avons la meilleure sélection, les meilleures individualités. Ce qui reste, c’est la détermination et l’envie, et beaucoup d’engagement pour faire la différence’’, exhorte le président de la République.