Macky Sall rencontre le président somalien Hassan Sheikh Mohamud

Dans le cadre de sa campagne pour le poste de secrétaire général des Nations unies, l’ancien président sénégalais Macky Sall a eu, le 13 juillet 2026, un entretien qualifié d’« excellent » avec son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamud.

À travers un message publié sur les réseaux sociaux, Macky Sall a salué la convergence de vues entre les deux dirigeants sur des sujets majeurs tels que le renforcement du multilatéralisme, le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États.

Il a également réaffirmé son soutien ferme à l’unité nationale de la Somalie, soulignant l’importance de la stabilité et de la cohésion dans ce pays de la Corne de l’Afrique.