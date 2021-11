Macky Sall va signer la charte de la non-violence

Les membres du Cadre unitaire de l’Islam au Sénégal (CUDIS), dans le cadre de leur démarche visant à apaiser l’arène politique en direction des locales, ont été reçus, hier lundi au Palais par le Président Macky Sall.

Cette rencontre a permis de transmettre au Président de la République les inquiétudes et recommandations des khalifes généraux et de leurs porte paroles avec lesquelles le Cadre Unitaire de l’Islam a pu échanger en préparation de l’audience. Ceux ci ont insisté sur la nécessité de parler de manière franche et responsable des risques de violence qui pèsent sur la paix et le vivre ensemble.

La discussion avec le Président de la République a également été l’occasion de présenter les récriminations des acteurs politiques et coalitions électorales sur le processus, leur manque de confiance aux autorités de tutelle, le traitement présumé tendancieux de certains dossiers judiciaires, etc.

Le Cadre Unitaire a invité le Président de la République à poser dans ce contexte de crise économique et de menaces sécuritaires régionales, des actes forts de conciliation à l’intention de ses adversaires politiques pour pacifier le jeu démocratique. La question des milices accusées d’user de la violence gratuite envers les honnêtes citoyens a également été abordée comme une question très inquiétante.

Répondant aux interpellations, le Chef de l’Etat a salué l’initiative du Cadre Unitaire de l’Islam et de la Plateforme Jammi Rewmi visant à restaurer un climat de paix au bénéfice des citoyens. Il s’est également engagé à l’appuyer pour qu’elle se traduise par un code de conduite ou une charte partagée par tous les acteurs.

Il a promis que sa coalition la signera pour contribuer à cette dynamique contre la violence. Au delà des élections locales, le Président pense qu’un dialogue approfondi peut permettre d’avancer sur d’autres mesures de préservation de notre vivre ensemble et de pacification des relations entre les acteurs politiques.

Et selon les membres du CUDIS, le chef de l’Etat Macky Sall a promis que sa coalition, en l’occurrence Benno Bokk Yakaar (BBY) va signer la charte.