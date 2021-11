Macky, le roi de tchatche…Il tremble au Sénégal et bombe le torse en France

A Macky Sall, l’on peut décerner l’étalon d’or du meilleur président comédien de l’Afrique de l’Ouest post-covid. Il a même dépassé le président Alpha Condé qui excellait dans l’art de menacer son peuple. Macky Sall a franchi un palier dangereux, celui de s’arroger le pouvoir du peuple souverain pour l’utiliser contre le…peuple. Sa force, la force du peuple, il l’a brandie à Paris comme son arme fatale pour mater toute opposition, toute opinion libre contraire à a sienne…

Macky Sall a atteint son apogée. Il se met au-dessus de la constitution en décidant « oui ou non » de son éternité au pouvoir. Il rabaisse son opposition en la réduisant à sa plus simple expression. Il exile le fils de l’homme qui l’a rendu milliardaire. Il emprisonne et rend inéligible ses adversaires. Il libère des députés pris en flagrant délit de trafic de devises étrangères. Il maintient en prison de jeunes activistes qui ont eu le malheur de croiser un ami indélicat. Et il met une épée de Damoclès sur la tête de l’activiste émergent du Sénégal…Guy Marius Sagna.

Macky s’approche du Roi Soleil. Il se donne les attributs de l’homme le plus puissant du Sénégal ; le pouvoir c’est lui, la force c’est lui. Et quand il est à Paris, hors de chez lui. Devant les compatriotes émigrés, il bombe le torse, il montre le scalp de son opposition comme un trophée de guerre. Il fait étalage de sa toute-puissance en ignorant la souveraineté de son peuple. Personne ne peut l’intimider depuis qu’il est au pouvoir…Et non depuis que le peuple lui a confié le pouvoir pour un « temps déterminé ». Aujourd’hui, il snobe la confiance du peuple depuis la capitale française.

Mais au Sénégal, il appelle l’apaisement. Lors des évènements du mois de mars, il avait appelé à l’apaisement et au dialogue ; il avait ouvert les vannes du trésor public pour séduire une jeunesse désespérée et désemparée. Il avait sollicité l’implication des régulateurs sociaux du Sénégal, le clergé et les khalifes généraux. Son gouvernement faisait profil bas pour ne pas attiser la colère du peuple. Macky était seul face au peuple…son pouvoir avait vacillé et il avait tremblé.

Mais en excellent roi de la tchatche, il berce les oreilles des jeunes au Sénégal et va s’adonner à une farce à Paris devant des militants dopés et payés pour applaudir, chanter ses louanges et l’auréoler de gloire. A Paris, Macky s’est vu dans le grand Palais du Roi Soleil. Et il a vu dans ses compatriotes Sénégalais en France de simples sujets…Mais ce qu’il ignore, c’est la longue agonie de ce roi Soleil avant sa mort.

Et ce qui l’attend au Sénégal avant 2024 ressemble à une longue agonie car l’opposition ne compte plus relâcher la pression. Et sa toute-puissance ne lui servira à rien. Ses stratégies politiques ne seront d’aucune utilité car le peuple est déterminé à faire respecter sa constitution qui stipule que « nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ». Et ce qui devrait l’intimider, c’est la force du peuple et non son pouvoir qui lui a été prêté par ce peuple…

La rédaction de xibaaru