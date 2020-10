M Macron devra apprendre à savoir que le » Djihadisme » est un mot purement français et qu’on ne retrouve dans aucun texte coranique ou hadiths.

» Djihadisme » ce mot apparut juste dans les années 80 et qui prit son essor au lendemain des attentats du 11 septembre ne saurait en aucun cas trouvé son sens dans un livre révélé il ya plus de 1400 ans ( le Glorieux CORAN ) !

L’occident doit assumer sa paternité du

» Djihadisme » et de ses dérivés terrorisme, Djihadiste etc..et qui suivant son propre dessein se devront de traduire cette doctrine prônant l’usage de la violence à des fins politico-religieuses mais prédestinée exclusivement et injustement à servir comme outil de propagande contre l’islam et les musulmans.

M Macron devra savoir que la notion du Djihad qui est un concept historique et religieux n’a jamais prôné nécessairement la violence d’où même ceux qui allaient au front n’étaient même pas appelés » Djihadistes ou islamistes » .

Mais bien on les appelés les SAHABBA

( Les compagnons) quel noblesse !

L’islam demeure très éloigné de votre barbarisme intellectuel, elle est gage de paix, de fraternité et de sécurité pour l’humanité.

Que la France se débarrasse de Macron et de ses caricatures sataniques qui ont fini par briser le lien dans la chaîne des valeurs de fraternité, de liberté et d’égalité unissant jusque-là les Français et les peuples du monde musulman.

M Macron vous êtes trop petit pour terroriser les musulmans !

Président