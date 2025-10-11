Madame le Ministre, l’objectif étant déjà atteint, veuillez accorder cette dérogation de 15 jours au Mouvement Nawetaan 

L’idée du gouvernement de limiter les activités du Mouvement Nawetaan durant la période des vacances avait déjà épousé celle de la structure mère de l’organisme national des activités de vacances, l’ONCAV. Tout le monde étant d’accord sur le fait qu’organiser des matchs de Nawetaan jusqu’au mois de décembre ou janvier était inacceptable. Gouvernement et acteurs du Mouvement Nawetaan étaient donc obligés de se concerter pour trouver le juste milieu. À l’issue de ces concertations nationales sur la réforme du mouvement, tenues les 20 février et 4 mars 2025, conformément aux directives du Président de la République Bassirou Diomaye Faye, il était convenu d’organiser les activités du 15 juillet au 15 octobre. C’est-à-dire sur une période de 3 mois seulement sur toute l’étendue du territoire national. Malgré les nombreuses contraintes liées notamment aux événements religieux qui ont engendré une indisponibilité des forces de sécurité, les inondations et manque d’infrastructures sportives dans certaines localités, les acteurs ont réussi à accélérer la cadence. Et au moment où l’on parle, il ne reste presque que les matchs de demi-finale et de finale pour la majeure partie des zones affiliées des ODCAVs.

Avec cette situation qui n’avait plus existé depuis plusieurs années, l’Etat a donc sans doute déjà réussi son premier objectif qui était de limiter les activités du Mouvement Nawetaan entre juillet et octobre. Ceci étant, le président de la République et son gouvernement doivent accorder cette dérogation de 15 jours que sollicite l’ONCAV pour permettre aux Zones de boucler leur saison en jouant leurs demi-finales et finales. Le faisant, ils gagneront plus l’estime de ses milliers d’ASC qui ont investi énormément d’argent juste pour permettre à leur quartier de participer à cette unique compétition qui regroupe toutes les sensibilités des localités du pays. Ne pas écouter le cœur battant de ses milliers de passionnés du Mouvement Nawetaan serait vraiment très regrettable. Les lois et règlements sont faits au nom du peuple et le peuple vit le Nawetaan. Alors, accordez leur cette dérogation qui ne fera que vous grandir.

Bassirou DIENG, Journaliste, Secrétaire Général de l’Odcav de Pikine, Membre CD de l’Orcav de Dakar, Responsable Politique dans le département de Pikine et Membre de la Mouvance Présidentielle (Commune de Tivaouane DiackSao)