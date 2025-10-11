Vaste opération de désencombrement à Grand-Yoff

La Direction Générale du Cadre de Vie et de l’Hygiène Publique (DGCVHP) a mené, ce samedi 11 octobre 2025, une vaste opération de désencombrement dans la commune de Grand-Yoff, précisément dans la zone située derrière le Stade Bakayoko. Cette action s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de lutte contre l’occupation anarchique de l’espace public et de sécurisation des emprises publiques.

Placée sous la supervision des autorités administratives et techniques, l’opération a mobilisé plusieurs services : le Sous-préfet des Parcelles Assainies, le Commandant de la police et ses éléments, les équipes de la DGCVHP encadrées par leur hiérarchie, les agents de la SONAGED, ainsi que les services techniques de la Mairie de Grand-Yoff.

Le bilan de cette journée d’intense activité est particulièrement significatif. Les équipes sur le terrain ont procédé au retrait de 38 charrettes, au déplacement de 12 chevaux, et à l’enlèvement de 310 pneus de toutes tailles. En outre, 77 abris de fortune ont été démantelés, 28 abreuvoirs pour chevaux évacués, ainsi que 2 conteneurs et 2 épaves de voitures dégagés. Au total, 12 tonnes d’ordures ont été collectées, permettant de libérer et de racler près de 3 hectares de terrain.

Cette opération vise à assainir l’espace public, à améliorer le cadre de vie des populations et à prévenir les risques liés à l’occupation irrégulière des voies et terrains publics. Elle marque une étape importante dans la stratégie de la DGCVHP pour une meilleure gestion urbaine et environnementale.

Les autorités annoncent par ailleurs que ces opérations de sécurisation et de désencombrement se poursuivront ce week-end et dans les prochains jours à Dakar, ainsi que dans d’autres localités du territoire national, afin de consolider les acquis et renforcer la discipline dans l’occupation des espaces publics.