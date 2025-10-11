Inondations à Touba : Ce que Alioune Tine demande à Cheikh Tidiane Dieye

Lors de la conférence de presse du gouvernement tenue vendredi, le ministre de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye, a dressé le bilan des initiatives engagées par son département pour lutter contre les inondations. Un travail salué par le président d’Africajom Center, Alioune Tine, qui estime toutefois que d’importants défis demeurent.

« Le ministre Cheikh Tidiane Dieye bouge partout, travaille inlassablement et obtient des résultats probants dans certaines zones. Mais quand on parcourt le pays, on se rend compte que beaucoup d’efforts restent à faire », a déclaré Alioune Tine.

L’activiste a notamment pointé du doigt certaines localités où les investissements consentis n’ont pas encore produit les effets escomptés. « À Bakel, où l’on a investi 8 milliards, les résultats tardent à se manifester. Pareil à Touba, où l’impuissance de l’État est palpable », a-t-il regretté.

Pour Alioune Tine, la lutte contre les inondations doit s’appuyer davantage sur la participation des populations. Il préconise de renforcer leurs capacités à anticiper les risques et à y faire face, tout en consolidant les moyens techniques et financiers du ministère de l’Assainissement.

Selon lui, seule une approche inclusive et durable permettra de surmonter ce fléau qui continue d’affecter de nombreuses zones du pays.