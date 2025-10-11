Le Sénégal conteste la dégradation de sa note souveraine par Moody’s

Le ministère des Finances et du Budget a exprimé son désaccord face à la récente décision de l’agence de notation Moody’s Investor Services d’abaisser la note de crédit du Sénégal de B3 à Caa1, tout en maintenant une perspective inchangée.

Dans un communiqué publié ce samedi, le ministère a qualifié cette décision de « spéculative, subjective et biaisée », estimant qu’elle « ne reflète pas la réalité des fondamentaux économiques du pays, ni les politiques publiques mises en œuvre pour consolider la stabilité budgétaire et renforcer la soutenabilité de la dette ».

Le gouvernement rappelle que le Plan de Redressement Économique et Social (PRES) est déjà en cours d’exécution, avec des réformes majeures adoptées, notamment la révision du Code général des impôts et l’élaboration d’un nouveau Code des investissements. Ces efforts, selon le ministère, traduisent la détermination du Sénégal à poursuivre des politiques « rigoureuses, responsables et transparentes ».

Le communiqué déplore également le caractère « hâtif » et « fondé sur des justifications partielles » du rapport de Moody’s, tout en dénonçant une « ligne de conduite douteuse » de l’agence envers le pays ces derniers mois. Le ministère appelle ainsi Moody’s à « davantage de rigueur, d’objectivité et de responsabilité » dans ses analyses futures.

Le ministère met en avant plusieurs indicateurs attestant, selon lui, de la robustesse de l’économie nationale :

Une mobilisation réussie de financements diversifiés, illustrée par d’importantes levées de fonds sur le marché régional et un élargissement du partenariat avec les institutions financières internationales ;

Une exécution budgétaire maîtrisée, avec un déficit prévu à 5 % du PIB en 2025, contre 7,8 % en 2024 ;

Des perspectives de croissance dynamique, soutenues par les réformes structurelles, le développement du secteur énergétique et l’amélioration du climat des affaires.

Enfin, le Sénégal réaffirme sa confiance dans la solidité de son économie et invite ses partenaires et investisseurs « à apprécier la situation réelle du pays sur la base d’informations fiables, d’analyses équilibrées et de faits objectifs ».