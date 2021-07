Madiambal Diagne craint pour la vie d’Adji Sarr

La vie d’Adji Sarr est menacée. C’est Madiambal Diagne qui le dit. Le patron du groupe Avenir Communication, invité de l’émission « Jury du dimanche », déplore le fait qu’une présumée victime de viol soit « lynchée », parce qu’elle a tout simplement décidé de saisir la justice.

« Depuis plusieurs mois, Adji Sarr vit cachée, parce que, craignant d’être attaquée, d’être lynchée. Au-delà du lynchage médiatique, il y a risque d’atteinte à sa vie ou à son intégrité physique. Le pire, ceux qui avaient l’habitude de défendre des victimes du genre se sont courageusement tus cette fois-ci. C’est un problème », a-t-il déclaré. Pour lui, la justice devrait avoir les coudées franches pour trancher librement quand deux citoyens sont opposés. « Ce que je trouve ignoble, c’est qu’une personne, telle qu’elle soit, puisse prétendre avoir été victime de quelque chose, qu’on ne cherche pas à savoir les tenants et les aboutissants, dès le début on l’accable, on l’insulte, on l’injurie, on la traîne dans la boue au point qu’aujourd’hui, d’autres victimes peuvent ne plus se manifester de peur d’être lynchées. C’est ça la gravité. Il faut qu’on y prenne garde », a conseillé Madiambal Diagne.

Le journaliste de poursuivre : « ce qui est important dans ces genres de dossiers c’est que tous les éléments de preuves soient apportés. Que toutes les investigations nécessaires soient effectuées, que la justice en toute sérénité, en toute transparence rende un verdict. Les droits de la défense doivent être assurés et garantis. Les droits de la victime également », dit-il.